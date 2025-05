Thunderbolts: il colpo di scena finale svelato dagli attori del film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente uscita di “Thunderbolts” ha suscitato grande interesse tra i fan dell’Universo Cinematografico Marvel . La scena post-credit, girata sul set di “Avengers: Doomsday” circa un mese fa, ha rivelato un colpo di scena che ha lasciato il pubblico sorpreso. In una nuova intervista, le star del film hanno condiviso le loro reazioni e impressioni su questo finale inaspettato.

La trasformazione dei Thunderbolts in nuovi Avengers

Nel finale di “Thunderbolts”, i protagonisti si trasformano nei Nuovi Avengers, un cambiamento significativo che segna un nuovo capitolo per questi personaggi. Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus, si trova al centro di una conferenza stampa pubblica, un tentativo di salvare la propria reputazione in un momento di crisi. Questa dinamica è intrigante, poiché i Nuovi Avengers ora detengono il potere su Valentina, conoscendo i suoi segreti più oscuri. Questo ribaltamento di ruoli ha generato discussioni tra il cast, che ha espresso le proprie opinioni su come questa evoluzione influenzi i loro personaggi.

Le reazioni del cast: Florence Pugh e Julia Louis-Dreyfus

Florence Pugh, che interpreta Yelena, ha condiviso la sua sorpresa nel vedere i personaggi unirsi per la prima volta. “Ero davvero scioccata, anche perché non avevamo mai visto questi personaggi lavorare insieme prima d’ora. Quando ho letto la battuta di Valentina nel copione, sono rimasta colpita tanto quanto lo era Yelena – lo eravamo tutti noi attori,” ha dichiarato. Pugh ha anche sottolineato l’importanza di questo sviluppo per il suo personaggio, affermando che per Yelena, far parte di questa nuova famiglia le ha dato un nuovo scopo e un senso di appartenenza.

Dall’altra parte, Julia Louis-Dreyfus ha espresso il suo desiderio di vedere Valentina assumere un ruolo simile a quello di Nick Fury. “Spero che Val sia la nuova Nick Fury, anche se non posso dirlo con certezza. Sono pronta a esplorare un ruolo più ampio nell’Universo Marvel,” ha affermato. La sua disponibilità a espandere il personaggio indica che ci sono molte possibilità per Valentina nel futuro del MCU.

Il futuro dei nuovi Avengers

I Nuovi Avengers torneranno sul grande schermo in “Avengers: Doomsday”, previsto per il 1 maggio 2026. Questo atteso sequel promette di approfondire ulteriormente le dinamiche tra i personaggi e di esplorare le conseguenze delle loro scelte nel film “Thunderbolts”. Con il cast che continua a esprimere entusiasmo per le nuove direzioni dei loro ruoli, i fan possono aspettarsi un’esperienza cinematografica ricca di colpi di scena e sviluppi inaspettati.

La transizione dei Thunderbolts in Nuovi Avengers rappresenta un momento cruciale nell’evoluzione dell’Universo Cinematografico Marvel, e le dichiarazioni degli attori rivelano quanto siano coinvolti e appassionati nel raccontare queste storie. Con l’uscita di “Avengers: Doomsday” all’orizzonte, l’attesa cresce per scoprire come questi personaggi si uniranno per affrontare nuove sfide.

