Thunderbolts: il cast del prossimo crossover del MCU tra conferme e indiscrezioni

Il mondo del Marvel Cinematic Universe continua a suscitare grande interesse tra i fan, specialmente dopo che i Fratelli Russo hanno rivelato dettagli sulla scena post-credit di “Thunderbolts“, il film che hanno diretto recentemente. Con l’attesa crescente per il crossover che coinvolgerà diversi personaggi iconici, è il momento di esaminare il cast previsto, suddividendo le informazioni tra conferme ufficiali e voci di corridoio.

I personaggi confermati per il crossover

Il cast di “Thunderbolts” include nomi di spicco che hanno già fatto parte del MCU in precedenti pellicole. Tra i confermati troviamo Robert Downey Jr., noto per il suo ruolo di Iron Man, e Paul Rudd, che interpreta Ant-Man. Altri attori di rilievo sono Simu Liu, celebre per il suo ruolo in “Shang-Chi“, e Tom Hiddleston, che continua a vestire i panni di Loki. La lista prosegue con Lewis Pullman, Florence Pugh, Danny Ramirez e Ian McKellen, tutti attori di grande talento che contribuiranno a rendere il film un evento imperdibile.

In aggiunta, il cast include anche Sebastian Stan, noto per il suo ruolo di Bucky Barnes, e Winston Duke, che ha interpretato M’Baku in “Black Panther“. Chris Hemsworth, nel ruolo di Thor, e Kelsey Grammer, che torna nei panni di Beast, sono altri nomi di grande richiamo. La presenza di attori come James Marsden, Channing Tatum e Wyatt Russell arricchisce ulteriormente il cast, promettendo un mix di personaggi amati dal pubblico.

Non mancano anche volti nuovi, come Vanessa Kirby e Rebecca Romijn, che si uniscono a un cast già affermato. Patrick Stewart e Alan Cumming, entrambi legati al franchise degli X-Men, aggiungono un ulteriore livello di eccitazione per i fan, mentre Letitia Wright e Tenoch Huerta portano freschezza e diversità al progetto. Infine, Pedro Pascal, Hannah John-Kamen, Joseph Quinn, David Harbour ed Ebon Moss-Bachrach completano un ensemble che si preannuncia variegato e intrigante.

I nomi chiacchierati e le aspettative

Oltre ai nomi confermati, ci sono molte voci su attori che potrebbero apparire in “Thunderbolts“. Tra questi, Mark Ruffalo, che interpreta Hulk, e Benedict Wong, noto per il suo ruolo di Wong, sono tra i più chiacchierati. Brie Larson, nei panni di Captain Marvel, e Don Cheadle, che torna come War Machine, sono altri nomi che circolano tra i fan. Karen Gillan, che interpreta Nebula, e Jeremy Renner, noto per il suo ruolo di Hawkeye, sono anch’essi sulla lista delle possibili apparizioni.

Le indiscrezioni non si fermano qui: Hailee Steinfeld, Iman Vellani e Danai Gurira sono altri nomi che potrebbero arricchire il film. Tessa Thompson, Ke Huy Quan e Teyonah Parris sono attori di grande spessore che potrebbero aggiungere profondità alla trama. Will Poulter, Dominique Thorne e Xochitl Gomez sono tra i giovani talenti che potrebbero sorprendere il pubblico.

Tra le voci più interessanti ci sono anche Sophia Di Martino, Tatiana Maslany e Yahya Abdul-Mateen II, che potrebbero portare nuove dinamiche al film. Kathryn Newton, Wunmi Mosaku e Lashana Lynch sono altri nomi che potrebbero rivelarsi fondamentali per il successo del progetto. Infine, la presenza di attori come Famke Janssen, Halle Berry e Kai Zen suscita grande curiosità, mentre Owen Wilson, Chris Pratt e Samuel L. Jackson sono sempre ben accolti dai fan del MCU.

Assenze significative e possibili sorprese

Nonostante la ricchezza del cast, ci sono alcuni nomi che mancano all’appello e che hanno suscitato discussioni tra i fan. Tom Holland, noto per il suo ruolo di Spider-Man, è uno dei grandi assenti, così come Hugh Jackman, che ha interpretato Wolverine in diverse pellicole. Ryan Reynolds, famoso per il suo ruolo di Deadpool, è un altro nome che molti speravano di vedere nel crossover.

Altri attori di rilievo che non sono stati menzionati includono Emilia Clarke, Oscar Isaac, Charlie Cox e Jon Bernthal, tutti legati a personaggi amati dai fan. La loro assenza potrebbe influenzare le aspettative per il film, ma i fan del MCU sono noti per la loro capacità di sorprendersi e apprezzare anche le scelte più inaspettate.

Con l’uscita di “Thunderbolts” all’orizzonte, l’attesa cresce e i fan sono ansiosi di scoprire come si svilupperà la trama e quali personaggi si uniranno all’universo Marvel. Con un cast così variegato e talentuoso, il film promette di essere un’esperienza memorabile per tutti gli appassionati.

