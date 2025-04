Thunderbolts: i personaggi che torneranno in Avengers: Doomsday

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 25 gennaio 2025 segna l’uscita di Thunderbolts, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, che promette di portare sul grande schermo un mix di avventure e colpi di scena. In questo articolo, esploreremo i personaggi che sono stati confermati per il film Avengers: Doomsday, in arrivo nei prossimi mesi. Senza rivelare spoiler su Thunderbolts, ci concentreremo sulle informazioni già disponibili riguardo al cast e alle possibili dinamiche narrative.

I personaggi confermati per Avengers: Doomsday

Tra i volti noti che torneranno in Avengers: Doomsday, troviamo alcuni attori già presenti in Thunderbolts. Sebastian Stan riprenderà il suo ruolo di Bucky Barnes, noto anche come Soldato d’Inverno, un personaggio che ha guadagnato popolarità nel corso degli anni grazie alla sua complessa storia e alle sue interazioni con altri eroi. Wyatt Russell, nei panni di John Walker, noto come US Agent, porterà sullo schermo un’altra figura controversa, che ha suscitato dibattiti tra i fan del franchise.

Florence Pugh, che interpreta Yelena Belova, la nuova Vedova Nera, è un altro volto atteso nel film. La sua presenza è particolarmente significativa, considerando il suo legame con Natasha Romanoff e il suo sviluppo come personaggio all’interno dell’universo Marvel. Lewis Pullman, nel ruolo di Bob, conosciuto anche come Sentry, e David Harbour, che torna come Alexei Shostakov, il Red Guardian, arricchiranno ulteriormente il cast con le loro interpretazioni.

Infine, Hannah John-Kamen, che interpreta Ava Starr, conosciuta come Ghost, completa il gruppo di personaggi confermati. La sua storia, caratterizzata da conflitti interni e sfide personali, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel nuovo capitolo della saga.

I personaggi assenti e le loro possibili sorti

Nonostante il cast di Thunderbolts sia ricco di volti familiari, mancano all’appello alcuni personaggi significativi. Antonia Dreykov, nota come Taskmaster e interpretata da Olga Kurylenko, è uno di questi. La sua assenza solleva interrogativi sul suo destino all’interno della trama. Considerando la sua natura secondaria e il contesto narrativo, è possibile che il suo personaggio possa affrontare una sorte drammatica nel corso di Thunderbolts.

Un altro personaggio atteso è la contessa Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus. La sua figura è stata introdotta in precedenti opere del Marvel Cinematic Universe e potrebbe rivelarsi una villain chiave in Avengers: Doomsday. La sua assenza nel cast confermato di Thunderbolts lascia aperte diverse possibilità, inclusa la sua eventuale morte o un ruolo più marginale.

Le speculazioni su queste assenze alimentano l’interesse dei fan e la curiosità riguardo agli sviluppi narrativi. Con l’uscita di Thunderbolts, ci si aspetta che vengano svelati ulteriori dettagli sul destino di questi personaggi e su come si inseriscano nel contesto più ampio di Avengers: Doomsday.

Prepararsi all’uscita di Thunderbolts

In attesa dell’uscita di Thunderbolts, molti appassionati del Marvel Cinematic Universe stanno riscoprendo film e serie precedenti per prepararsi al meglio. Le storie di Bucky Barnes, Yelena Belova e degli altri personaggi confermati offrono un’importante base per comprendere le dinamiche che si svilupperanno nel nuovo film.

Inoltre, la visione di opere come Black Widow, in cui sono stati introdotti alcuni dei personaggi chiave, può fornire un contesto utile per affrontare le nuove avventure. Con l’uscita di Thunderbolts, i fan possono aspettarsi un mix di azione, dramma e colpi di scena, che caratterizzano da sempre il Marvel Cinematic Universe.

