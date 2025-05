Thunderbolts: cinque fumetti imperdibili per i fan del film Marvel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film Thunderbolts ha suscitato un notevole interesse tra gli appassionati dell’universo Marvel, non solo per le sue sequenze d’azione, ma anche per le implicazioni future che potrebbe avere. Con l’uscita del film, molti fan si chiedono quali storie e personaggi potrebbero essere esplorati nei prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe. Per coloro che desiderano approfondire la conoscenza dei personaggi e delle trame, ecco cinque fumetti essenziali da leggere.

Widowmakers: Red Guardian e Yelena Belova

Per chi è curioso di scoprire un’interpretazione più autentica di Yelena Belova, il fumetto “Widowmakers: Red Guardian and Yelena Belova” scritto da Devin Grayson rappresenta un ottimo punto di partenza. In questa storia, Yelena viene presentata come una figura complessa, caratterizzata da una personalità dura e letale, molto distante dall’immagine più addolcita che si è vista nel Marvel Cinematic Universe.

Il fumetto include anche il personaggio di Red Guardian, il quale non si presenta come la figura paterna che abbiamo visto nel film, ma come un individuo più freddo e distante. Grayson mantiene un tono cupo e realistico, delineando una Belova che da oltre vent’anni opera nell’ombra del Marvel Universe come un’assassina senza scrupoli. Questo fumetto offre una visione profonda e sfumata di Yelena, rendendola un personaggio intrigante e complesso.

White Widow: Welcome to Idylhaven

Se l’interpretazione di Florence Pugh ha catturato la vostra attenzione, non potete perdervi “White Widow” di Sarah Gailey. Questo fumetto reinterpreta Yelena in una chiave che si avvicina maggiormente alla sua versione cinematografica, pur mantenendo un legame con il suo passato da spietata killer. A differenza della sua rappresentazione sul grande schermo, dove appare come un’eroina carismatica e simpatica, nei fumetti il suo percorso è stato lungo e tortuoso.

“White Widow” segna un nuovo inizio per il personaggio, cercando di unire l’oscurità delle sue origini fumettistiche con la popolarità conquistata nel MCU. La narrazione si concentra sulla crescita di Yelena, esplorando le sue lotte interiori e le sfide che deve affrontare per affermarsi come protagonista. Questo fumetto è un must per chi desidera comprendere le sfumature del personaggio e il suo sviluppo.

Taskmaster

Il Taskmaster del grande schermo ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan, ma per apprezzare appieno il potenziale di questo personaggio, è consigliata la miniserie di Jed MacKay, Alessandro Vitti e Guru-eFX. Questo fumetto si distingue per la sua azione frenetica e il tono ironico, presentando un protagonista che sa sempre come cavarsela. È un’opera perfetta per chi cerca un intrattenimento leggero e divertente.

Per chi desidera un’analisi più profonda del personaggio, è opportuno riscoprire “Taskmaster: Unthinkable” del 2010, scritto da Fred Van Lente e illustrato da Jefte Palo. Questa storia offre uno sguardo più complesso su un villain brutale e tormentato, impegnato in combattimenti spettacolari contro avversari agguerriti. La dualità del personaggio viene esplorata in modo avvincente, rendendo questa lettura fondamentale per comprendere le sue motivazioni e il suo ruolo nell’universo Marvel.

Dark Avengers: Sentry

Sentry, creato da Paul Jenkins e Jae Lee, ha trovato nuova vita grazie a Brian Michael Bendis, che lo ha inserito tra i protagonisti degli eroi più noti dell’universo Marvel. In “The New Avengers: Sentry”, Bendis colloca Robert Reynolds accanto a figure iconiche come Iron Man, Capitan America e Spider-Man. Questo arco narrativo è cruciale per comprendere come un personaggio fragile e potentissimo come Sentry possa influenzare le dinamiche di squadra e le storie future.

La complessità del personaggio di Sentry, che oscilla tra la vulnerabilità e una forza straordinaria, offre spunti interessanti per le possibili evoluzioni narrative nel MCU. La sua presenza potrebbe avere un impatto significativo su come si sviluppano le interazioni tra i vari eroi, rendendo questa lettura essenziale per chi è interessato alle direzioni future delle trame Marvel.

Dark Avengers

Se la conclusione di “Thunderbolts” ha lasciato intravedere una trasformazione significativa per il team, “Dark Avengers” è la lettura ideale. Scritta da Brian Michael Bendis e illustrata da Mike Deodato Jr., questa serie del 2009 presenta Norman Osborn alla guida di una nuova squadra di “eroi”, composta in realtà da supercriminali sotto mentite spoglie. Tra i membri troviamo Bullseye nei panni di Occhio di Falco, Daken, figlio di Wolverine, e lo stesso Sentry.

Questa saga è caratterizzata da tensione e colpi di scena, con un alto tasso di intrighi e doppi giochi. La narrazione esplora le dinamiche di potere e le relazioni tra i personaggi, offrendo uno spaccato avvincente di come i supercriminali possano operare sotto la facciata di eroi. Le tematiche affrontate in “Dark Avengers” potrebbero influenzare le prossime mosse dei Marvel Studios, rendendo questo fumetto un elemento cruciale per i fan che vogliono rimanere aggiornati sulle evoluzioni dell’universo Marvel.

