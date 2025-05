Thunderbolts cambia nome e si prepara a dominare il box office nel secondo weekend di programmazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La re-release del remake live-action di Biancaneve, che debutterà in 1200 sale americane questo fine settimana, non sembra preoccupare i risultati di Thunderbolts, ora ribattezzato New Avengers. Questo cambiamento strategico, avvenuto dopo il primo weekend di programmazione, ha già mostrato segni positivi, con previsioni di incassi molto promettenti per il film di Disney/Marvel Studios.

Un cambio di nome strategico

La decisione di rinominare Thunderbolts in New Avengers è stata una mossa pubblicitaria mirata, che ha generato un certo interesse tra il pubblico. Questo cambiamento è avvenuto dopo il primo weekend di programmazione e sembra aver avuto un impatto positivo sulle vendite dei biglietti. Gli analisti del settore prevedono che il film avrà un ottimo riscontro nel secondo fine settimana, grazie anche all’assenza di nuove uscite significative in sala. La combinazione di una buona strategia di marketing e un’assenza di concorrenza diretta potrebbe portare a risultati eccellenti al botteghino.

Incassi promettenti per il secondo weekend

Nella giornata di venerdì 9 maggio, il film ha incassato 9 milioni di dollari, segnando un buon risultato per il suo secondo venerdì di programmazione. Le proiezioni indicano che Thunderbolts/New Avengers potrebbe raggiungere un incasso totale di 35 milioni di dollari nel weekend, un calo del 53% rispetto all’apertura della settimana precedente. Nonostante questa flessione, il film è destinato a superare i 130 milioni di dollari di incassi domestici entro la fine di domenica. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando che il film ha già accumulato un incasso globale di 181 milioni di dollari.

Il futuro del franchise Marvel

Gli attori protagonisti di New Avengers, tra cui Florence Pugh, Wyatt Russell e Sebastian Stan, sono attesi sul set di Avengers: Doomsday, le cui riprese sono attualmente in corso. La data di uscita del film è fissata per il 1 maggio 2026, e l’attesa per il nuovo capitolo del franchise Marvel è già palpabile tra i fan. Con il successo di Thunderbolts/New Avengers, le aspettative per il futuro del franchise sono alte, e i fan sono ansiosi di vedere come si svilupperanno le storie e i personaggi nel prossimo film.

Un panorama cinematografico in evoluzione

Mentre Thunderbolts/New Avengers si prepara a dominare il box office, il panorama cinematografico continua a evolversi. La re-release di Biancaneve potrebbe attirare un pubblico diverso, ma la forza del marchio Marvel e la popolarità dei suoi personaggi sembrano garantire un buon risultato per il film. Con l’industria cinematografica che cerca di riprendersi dopo le difficoltà degli ultimi anni, il successo di titoli come questo rappresenta un segnale positivo per il futuro delle sale cinematografiche.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!