Il dramma familiare “This Is Us” distribuito dalla NBC, ritorna sul piccolo schermo con la terza stagione. Il passato, il presente e il futuro della famiglia Pearson apparirà in questa nuova stagione in modo più divertente e leggero.

“This is us” 3: cosa sappiamo e cosa dobbiamo aspettarci

Nel corso della terza stagione esplorerà il passato di Jack (Milo Ventimiglia) in Vietnam, conosceremo suo fratello (interpretato da Michael Angarano) e verrà anticipato il futuro degli altri protagonisti.

La seconda stagione si è conclusa con il matrimonio tra Kate e Toby (Chrissy Metz e Chris Sullivan), dopo dubbi e tensioni di lei, Beth e Randall (Susan Kelechi Watson e Sterling K. Brown) che ospitano Deja (Lyric Ross) e sua madre a casa loro, dopo averle trovate a dormire in macchina e, dopo la celebrazione con il Brindisi di Kevin (Justin Hartley) e Randall, Deja che decide di prendere a bastonate la macchina di Randall.

Dopo un dialogo piuttosto controverso tra Randall e Tess nel futuro, molti fan si sono chiesti cosa sarebbe successo a Beth. L’attrice che la interpreta ha però confermato che Beth sarà viva e che avrà un episodio dedicato solo a lei, oltre al fatto che il suo matrimonio con Randall verrà messo a dura prova.

Inoltre, verrà dato ampio spazio alle relazioni tra Kevin e Zoe e a quella tra Rebecca e Miguel.

Deja sarà ancora presente e forse scopriremo l’identità di suo padre.

This Is Us 3: l’attore Sterling K. Brown svela alcune informazioni

In una recente intervista, l’attore che interpreta Randall Pearson, ha parlato della misteriosa “lei” che riguarda la Tess e il Randall del futuro. Inoltre, ha dato alcune informazioni su un episodio riguardante Beth e ha confermato che il suo personaggio subirà un cambiamento.

Altra notizia affermata dall’attore è la presenza di tre episodi autonomi, incentrati su tre protagonisti della serie americana: Beth, Toby e Miguel.

Insomma, si preannuncia una stagione piena di grandi eventi che farà rimanere i fan della serie nuovamente incollati allo schermo.

Eleonora Viola

26/09/2018