This Is Us – stagione 5: nel nuovo episodio sarà svelato un segreto su Kate

ATTENZIONE: spoiler sull’episodio 5×04 di This Is Us

Il quarto episodio di “This Is Us” – stagione 5 svelerà un segreto importante su Kate che influenzerà il suo rapporto con Toby.

“This Is Us – stagione 5”: La rivelazione di Kate

Il creatore di “This Is Us” Dan Fogelman, svela alcune anticipazioni riguardo l’importante segreto di Kate rivelato nel quarto episodio della quinta stagione dello show. Dopo gli effetti del Coronavirus sui Pearson, il rapporto tra Kevin e Madison e l’adozione da parte di Kate e Toby, il passato dei personaggi torna inaspettatamente con nuove scoperte. L’infanzia e l’adolescenza di Kate sembravano esser stata esplorate fino in fondo, soprattuto nel quarto capitolo riguardo la sua storia con Marc.

Ma la notizia shock avvenuta nell’episodio intitolato Honestly cambierà sicuramente qualcosa. “È stata una situazione davvero importante per lei da affrontare“, ha dichiarato Fogelman. Anche il produttore esecutivo di “This Is Us” , Ken Olin è intervenuto sull’argomento, anticipando delle possibili “ricadute” e quindi ulteriori nuovi sviluppi sul grande segreto di Kate.

Austin Abrams tornerà nella serie?

È stata una scena davvero inaspettata quella dove Kate racconta a Toby, interpretato da Chris Sullivan, di quando è rimasta incinta all’età di 18 anni durante una “brutta relazione” citando testualmente le sue battute, e si può immaginare di chi stia parlando, anche se non ci sono ancora certezze sul fatto che si tratti o no di Marc, personaggio interpretato da Austin Abrams.

“Esploreremo subito questo nuovo segreto, vedremo presto come Kate lo affronterà, come influenzerà il suo rapporto con Toby e soprattutto come continuerà ad elaborare la situazione ora che anche Toby ne è a conoscenza“, ha dichiarato Olin durante un’intervista di Entertainment Weekly. “Sarà tutto molto più insidioso di quanto lei pensasse sarebbe stato. Le conseguenze saranno imprevedibili“. Dan Fogleman ha poi suggerito che il personaggio di Marc tornerà negli episodi futuri per raccontare altre parti della storia, quindi è possibile che la gravidanza di Kate sia legata proprio a lui.

Giorgia Terranova