This Is Us: la premiere sulla NBC e in Italia

La quinta stagione del dramma di punta della NBC ” This Is Us ” andrà in onda prima del previsto.

This Is Us: dal 27 ottobre negli States a Novembre in Italia

La nuova stagione di “This Is Us” sarà presentata in anteprima martedì 27 ottobre dalle 21:00. Inizialmente, da quanto aveva annunciato la NBC il mese scorso, doveva andare in onda l’11 novembre. La posticipazione della prima di “This Is Us” e di molti altri spettacoli era dovuta a interruzioni della produzione causate dalla pandemia di coronavirus. In Italia il 10 novembre saranno trasmessi i primi due episodi sul canale a pagamento Fox Life.

La partenza della quinta stagione dello show è una vittoria per la NBC poiché la maggior parte dei programmi sono stati rimandati.

“This Is Us” vede Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Chris Sullivan e Susan Kelechi Watson come membri della famiglia Pearson di cui si narrano le vicende attraverso flashback e flashforward. L’amato dramma familiare è stato nominato per cinque Emmy Awards.

L’annuncio della stagione 5 arriva sulla scia della vittoria agli Emmy di Ron Cephas Jones, come attore ospite eccezionale in una serie drammatica la scorsa settimana. L’interprete ha ottenuto il suo secondo Emmy per il suo lavoro nello show.

A causa delle interruzioni della produzione, molte serie della NBC sono state posticipate rispetto alle date di uscita previste. “Law & Order: SVU”, “The Blacklist”, “Chicago Fire”, “Chicago Med” e “Chicago PD” usciranno a novembre. A ottobre arriveranno ancora “Connecting”, “Ellen’s Game of Games”, “The Voice” e “Superstore”.

Dan Fogelman, Isaac Aptaker, Elizabeth Berger, John Requa, Glenn Ficarra, Ken Olin, Charlie Gogolak e Jess Rosenthal sono i produttori esecutivi di “This Is Us”. La serie è prodotta dalla 20th Century Fox Television.

La quinta stagione

Nella quinta stagione di “This Is Us” saranno affrontate nuove tematiche tra cui il coronavirus. Probabilmente il plot si svilupperà per arrivare fino al flashforward dove si vede Rebecca, in procinto di morire, a casa di Kevin con tutta la famiglia riunita, assistita da Nicky. Unico assente Miguel. La casa è la stessa che avrebbe voluto costruire Jack per la sua famiglia e che molto sicuramente Kevin avrà trasformato in realtà. Inoltre nella vita di Kevin arriverà una coppia di gemelli che saranno partoriti dalla migliore amica di Kate.

Rimangono dubbi sul futuro di Kate e Toby, che probabilmente si lasceranno e che sappiamo stavano per adottare una bambina.

Ricordiamo inoltre che Kevin e Randall hanno avuto una pesante discussione e non si sa ci sarà una riappacificazione sul letto di morte di Rebecca.

24/09/2020