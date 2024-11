This Is Me: la seconda puntata promette emozioni e grandi ospiti su Canale 5

La seconda puntata di “This Is Me” si prepara a deliziare il pubblico di Canale 5, dopo il grande successo della prima. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, continua a incantare i telespettatori grazie a una formula vincente che combina intrattenimento e storytelling. Questa sera, sul palco si daranno appuntamento artisti di rilievo che condivideranno le loro storie personali e talenti inconfondibili, creando un’atmosfera di grande spettacolo.

Gli ospiti della puntata: stelle del talent e leggende della musica

Il programma “This Is Me” avrà come protagonisti alcuni degli artisti più significativi che hanno preso parte al talent show “Amici”, dimostrando nel tempo il loro valore non solo in Italia, ma anche all’estero. Tra gli ospiti di stasera spicca Annalisa, una delle cantautrici più acclamate del panorama musicale italiano. La sua carriera è decollata con il debutto ad “Amici” nel 2011, quando ha vinto il Premio della Critica. Da allora, scopriremo i suoi successi, culminati con il prestigioso riconoscimento del Billboard Women in Music a Los Angeles e il titolo di Best Italian Act 2024 agli MTV EMAs.

A farle compagnia ci sarà Anbeta Toromani, che ha sorpreso il pubblico nel 2003 classificandosi seconda. La ballerina ha costruito una carriera di successo, collaborando con nomi illustri del teatro e danzando in alcune delle location più prestigiose, dal Teatro San Carlo di Napoli al Teatro Massimo di Palermo.

Anche Alessandra Amoroso, vincitrice di “Amici” nel 2009, porterà la sua storia. La cantante salentina ha venduto sette album, tutti ai vertici della classifica FIMI, e ha condiviso il palco con colossi della musica italiana. Da ricordare anche Andreas Müller, vincitore nel 2017, ora affermato coreografo, e Umberto Gaudino, campione di danze latine con una carriera costruita su palcoscenici internazionali.

Stasera si avrà anche l’opportunità di conoscere meglio nuove generazioni di artisti come Sarah Toscano e LDA, evidenziando come il format continui a essere una fucina di talenti. Completano il cast Giulia Stabile, vincitrice del 2020 ora conduttrice, e il creativo Holden, con apparizioni inaspettate da parte di ballerini come Vincenzo Di Primo e Vincenzo Durevole.

Musica e intrattenimento: un palcoscenico ricco di emozioni

La puntata non sarebbe completa senza la presenza di grandi nomi della musica italiana. Sul palco si esibiranno Il Volo, Tedua, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Big Mama, Fabrizio Moro e Mew, rendendo la serata un’occasione imperdibile per gli amanti della musica. Ogni artista porterà il proprio stile unico, promettendo performance indimenticabili che accompagneranno le storie di vita degli ospiti.

In aggiunta, ritroveremo i professori storici di “Amici” come Alessandra Celentano, con il suo approccio meticoloso, Lorella Cuccarini, una presenza versatile e amata, ed Emanuel Lo, che presenterà le iconiche sigle del programma. I momenti di comicità, infine, saranno affidati al duo Pio e Amedeo, noti per la loro energia e il loro humor. La loro partecipazione garantirà risate e divertimento, completando così un mix di emozione, intrattenimento e arte.

Il format “This Is Me” continua a sorprendere e a entusiasmare, attestandosi come un’opportunità unica per scoprire storie toccanti e performance straordinarie, illuminando il venerdì sera degli spettatori italiani.