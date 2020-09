Secondo quanto riportato da Deadline Madison Thompson entra nel cast della nota “The Young and the Restless”.

Madison Thompson: da Ozark e Genoa City

Madison Thompson, attrice americana, nota per il ruolo di Erin Pierce nell’acclamata serie tv Netflix “Ozark”, si unisce al cast della seguita soap opera “The Young and the Restless”. Andata in onda negli Stati Uniti nel 1973 è ideata dai creatori di “Beautiful”: la coppia di coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. La serie è arrivata in Italia dieci anni dopo, nel 1983; è stato infatti uno degli show al centro di polemiche a causa del divario tra messa in onda statunitense e quella italiana. Aumentato anche dalle pause di anni che a volte intercorrevano tra una stagione e l’altra. Molto seguita e acclamata, “The Young and the Restless” è una delle soap opere più longeve della televisione, aggiudicandosi dal 1988 al 2020 il primo posto come soap opera più seguita negli Stati Uniti.

Soap di successo

Madison Thompson, dopo alcune apparizioni in “American Housewife”, “NCIS: New Orleans”, and “Kevin (Probably) Saves the World”, e il ruolo che l’ha resa popolare, nella terza stagione di “Ozark”, in “The Young and the Restless” interpreterà Jordan. Ambientata a Genoa City, nello show, Jordan è una giovane donna benestante con un lato nascosto, che pian piano dovrà tirare fuori per dimostrare a tutti quanto realtà e apparenza siano diverse tra loro. Le riprese per l’attrice inizieranno il 1º ottobre 2020, con la trasmissione del primo episodio previsto per fine mese.

Nella serie di successo Ozark, la Thompson ha interpretato Erin, figlia diciassettenne di Helen Pierce (Janet McTeer) che controllata le operazione dei Byrdes. “Ozark”, creata da Bill Dubuque and Mark Williams, crime drama Netflx, con nel cast Jason Bateman and Laura Linney, uscirà sulla piattaforma Netflix con l’ultima quarta stagione tra il 2020 e il 2021. Oltre alla carriera d’attrice, Madison Thompson, diciannove anni, continua gli studi in ambito cinematografico, essendo attualmente matricola alla USC in economia in arti cinematografiche. Ha inoltre in programma di laurearsi anche in Musical Theatre all’inizio del suo secondo anno.