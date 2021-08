The Wonder: la prima immagine di Florence Pugh nel film Netflix

“The Wonder” scopre la prima carta mostrando Florence Pugh in un thriller con i costumi d’epoca.

The Wonder: la prima immagine della protagonista nelle Midlands irlandesi

Netflix ha pubblicato la prima immagine di Florence Pugh nel nuovo thriller psicologico “The Wonder”. Sebastian Lelio di “A Fantastic Woman” sta dirigendo e co-sceneggiando il film, con Emma Donoghue che adatta il suo romanzo omonimo insieme ad Alice Birch. Donoghue ha scritto in particolare il libro e la sceneggiatura di “Room”, che è stato nominato per la migliore sceneggiatura non originale agli Academy Awards.

“The Wonder” è attualmente in fase di riprese in Irlanda e infatti la prima immagine mostra Pugh in costume d’epoca, contro la bellissima sfumatura verdastra delle Midlands irlandesi. Apparentemente è in piedi in un cimitero, circondata da croci di legno improvvisate. Dato che questo è un thriller ambientato nelle brughiere nel 19° secolo, sicuramente si rifà al ruolo di primo piano di Pugh in Lady Macbeth. Seducente, astuta e imprevedibile.

Trama e cast del film

Il libro e il film sono ambientati nelle Midlands irlandesi nel 1862 e seguono una giovane ragazza, l’undicenne Anna O’Donnell, che smette di mangiare eppure stranamente rimane viva e vegeta. Pugh interpreta un’infermiera inglese, Lib Wright, che viene portata al villaggio per osservare la ragazza. La sua santa esistenza diventa rapidamente degna di una massa di pellegrinaggio e meta turistica, ma potrebbero esserci motivi più inquietanti all’opera. Pugh sarà affiancata da attori quali Tom Burke, Niamh Algar, Elaine Cassidy, Kíla Lord Cassidy, Toby Jones, Ciarán Hinds, Dermot Crowley, Brían F. O’Byrne e David Wilmot

​​La storia di Donoghue è ispirata al fenomeno storico delle “ragazze a digiuno”. Le ragazze vittoriane preadolescenti affermavano di essere in grado di sopravvivere per lunghi periodi di tempo senza mangiare e di possedere potenti poteri religiosi o magici. Il periodo vittoriano aveva un’ossessione insolita per l’occulto e la magia, e gli storici hanno attribuito varie ragioni al fenomeno, tra cui la psicosi indotta o un primo esempio di anoressia.

Gli ultimi impegni di Florence Pugh

Florence Pugh ha recentemente recitato in “Black Widow” dei Marvel Studios nel ruolo di Yelena Belova e riprenderà lo stesso personaggio nella prossima serie Disney+ “Occhio di Falco”. Ha anche recentemente completato le riprese del secondo lungometraggio da regista di Olivia Wilde, “Don’t Worry Darling”, con Chris Pine, Gemma Chan, Nick Kroll e Harry Styles. Inoltre, Pugh è legato all’ultima fatica registica di Zach Braff, “A Good Person”, che è ancora nelle prime fasi di produzione. Ma un progetto che attira sicuramente la mia attenzione è “Dolly”, un dramma di fantascienza AppleTV+ su una bambola robotica che uccide il suo proprietario, afferma di non essere colpevole e chiede un avvocato.

Non c’è ancora una data di uscita per “The Wonder” su Netflix

Francesca Reale

13/08/2021