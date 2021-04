The Wonder: Florence Pugh è nel cast del film diretto da Sebastián Lelio

L’attrice britannica Florence Pugh è la prima ad entrare nel cast del film “The Wonder”. La notizia è stata rilasciata da Deadline.

The Wonder: la trama

Il romanzo su cui si basa “The Wonder” racconta la storia di una giovane ragazza dell’Irlanda del 1859, che smette di mangiare e bere ma vive senza alcun disturbo. Un’infermiera di nome Lib Wright si reca nel piccolo villaggio delle Midlands irlandesi per assistere allo strano fenomeno. Ciò che segue è un dramma storico, un thriller psicologico pungente e una meditazione sul bene e sul male. L’amato romanziere horror Stephen King ha elogiato il libro in una rara recensione per il New York Times.

L’attrice Florence Pugh, che di recente si è fatta conoscere con “Midsommar”, “Piccole donne” e con l’imminente “Vedova Nera”, è stata scelta per recitare in un nuovo adattamento del romanzo di Emma Donoghue “The Wonder”. Sebastián Lelio, regista di “Gloria Bell”, dirigerà il film sotto la guida della sceneggiatura di Alice Birch. La produzione dell’adattamento cinematografico è prevista per agosto di quest’anno in Irlanda. Il produttore di “Room and The Favorite”Ed Guiney è il produttore del film insieme aTessa Ross (“The Lobster”, “Carol”).

L’attrice e il regista

Florence Pugh e Sebastián Lelio sono due nuovi artisti pieni di talento che sono emersi nel settore del cinema in poco tempo. Lavorare ancora una volta assieme è un’opportunità eccitante per entrambi ed è destinato a portare a una maggiore collaborazione in futuro.

“The Wonder” è uno dei tanti ruoli da protagonista in arrivo per la britannica, che ha già ricevuto una nomination all’Oscar nel 2020, e rappresenta al meglio i nuovi talenti per onorare il grande schermo. Oltre a questo adattamento di Donoghue e a “Black Widow” della Marvel, Florence Pugh apparirà come protagonista nella seconda regia di Olivia Wilde, “Don’t Worry Darling”, insieme al co-protagonista Harry Styles, che ha terminato le riprese a febbraio. Il regista invece ha anche un altro grande progetto, il thriller “Bride per Apple TV + con protagonista Scarlett Johansson.

Al momento non esiste una data di uscita “The Wonder” e finora Pugh è l’unico membro del cast annunciato, ma poiché le riprese iniziano ad agosto, ci saranno nuove notizie sul casting.

Francesca Reale

29/04/2021