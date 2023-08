“The Witcher” tutte le curiosità sul personaggio Geralt di Rivia

Il mondo di The Witcher è in continua espansione. Partendo dai videogiochi ispirati all’opera, fino ad arrivare all’omonima serie, tra le più discusse degli ultimi tempi. È il personaggio principale però che ancora è avvolto da un alone di mistero. Oggi cercheremo di svelarvi alcune curiosità che riguardano Geralt di Rivia.

Partendo dal suo aspetto fisico, non possiamo non citare la cicatrice presente sul suo volto. La cicatrice che segna il suo occhio è uno dei tratti più distintivi del suo personaggio. In pochi però sono a conoscenza del fatto che si tratta di un’aggiunta derivante dai videogiochi. All’interno dei libri infatti, questo tratto distintivo non è presente. Fu aggiunta la cicatrice al personaggio per donargli un look più intimidatorio. La spiegazione poi venne aggiunta nel terzo videogioco della saga, precisando che si procurò quella cicatrice durante uno scontro con una Cockatrice. Anche in questo caso si tratta di un elemento originale non presente nei libri.

La seconda curiosità di cui parleremo oggi riguarda la sua provenienza. Nonostante si presenti agli altri come Geralt di Rivia, non è effettivamente il suo luogo natale. Rivia rivela un’appartenenza solo fittizia a un luogo a cui non è legato. Come spiegato nel libro Il battesimo del fuoco, ha scelto questo appellativo come espediente per attirare maggior clienti. Si deve in questo caso considerare quindi, la buona nomea di Rivia rispetto a quella di Kaedwen.

L’ultima curiosità che sveleremo oggi riguarda il suo medaglione. Il medaglione del lupo che vediamo attorno al collo di Geralt di Rivia in The Witcher non è il primo che ha posseduto. Come scritto anche nel libro La torre della rondine, ha usato il suo primo medaglione come esca per attirare un mezz’elfo di nome Shirru. Dopo la sua morte sul rogo, il medaglione si fuse a causa del calore del fuoco. Solo successivamente Geralt otterrà da Ciri il medaglione che gli vediamo indossare.