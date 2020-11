The Witcher: sospesa la produzione della seconda stagione

La produzione della seconda stagione di “The Witcher” è stata sospesa dopo quattro casi di COVID-19.

Come confermato da Variety, la produzione della seconda stagione di “The Witcher“, prodotta da Netflix, è stata sospesa in seguito alla positività di quattro membri della crew.

Netflix, dopo aver appreso della positività dei quattro membri del cast, ha subito attuato tutte le procedure necessarie, facendo fare i tamponi a tutto il cast tecnico e artistico.

Le riprese della seconda stagione di “The Witcher” sono in corso di registrazione agli Arborfield Studios, che si trovano ad ovest di Londra, in Inghilterra.

Netflix riprenderà le riprese solo quando avrà la sicurezza che l’intero cast sia negativo al Covid-19.

La serie, già a Marzo a causa del Covid-19 è stata interrotta, quando l’attore Kristofer Hivju, che interpreta il ruolo di Nivellen, è risultato positivo.

Lo spettacolo non è tornato in produzione fino a metà Agosto, secondo i protocolli di ripresa COVID-19 del Regno Unito.

La serie di Netflix

Basata sull’omonima serie di Andrezej Sapkowsky, “The Witcher” è un dramma fantasy polacco.

La serie, diventata uno dei maggiori successi di Netflix, segue la leggenda di Geralt di Rivia e della principessa Ciri, legati tra loro dal destino.

Dato il grande successo della prima stagione, Netflix ha deciso di iniziare le riprese della seconda.

La serie vedrà come protagonisti Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, Freya Allen nel ruolo di Ciri e Eamon Farren nel ruolo di Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach.

Nel cast ritroveremo anche Anya Chalotra, Joey Batey, MyAnna Buring, Royce Pierreson , Mimi Ndiweni , Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer e Mahesh Jadu.

Deadline Hollywood è stata la prima a riportare la notizia.

Erika Zagari

9/11/2020