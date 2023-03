The Witcher: Henry Cavill non era la prima scelta per il ruolo di Geralt

Dopo la notizia dell’uscita di scena da parte di Henry Cavill nella serie Netflix di The Witcher, i fan sono disperati. Tutti noi ci eravamo ormai abituati a vedere la star nei panni del tenebroso combattente e non riusciamo a pensare a una figura più adatta per quel ruolo.

Tuttavia, vi stupirà sapere che, in realtà, Cavill non era la prima scelta per il ruolo di Geralt e ha dovuto ‘combattere’ fino all’ultimo per ottenere il posto dalla showrunner Lauren Hissrich. Quest’ultima infatti aveva inizialmente preferito due altri attori, entrambi danesi, per la parte quali: Mads Mikkelsen e la star de Il trono di spade Nikolaj Coster-Waldau.

Ma Henry Cavill è un grandissimo appassionato di fantasy e soprattutto un grande conoscitori dei giochi e dei libri della serie ed era determinato ad ottenere la parte. Così ogni giorno chiamava lo staff per ricevere aggiornamenti sul suo ruolo. Dopo un ultimo provino, Lauren si è convinta che fosse lui la persona giusta, vista anche la sua grande tenacia, e ha deciso di prenderlo.

Dopo tre lunghe stagioni, purtroppo, il percorso di Henry Cavill si è interrotto. Non si sa molto a riguardo ma sono trapelate informazioni che parlano di probabili dissidi interni tra l’attore e la produzione.

Qualsiasi sia il motivo che ha portato a questa scelta, l’attore non vestirà più i panni del grande Witcher e al suo posto vedremo Liam Hemsworth. La terza stagione, l’ultima che vedrà presente Henry Cavill, sta per approdare su Netflix nel corso di quest’anno, probabilmente in estate.

Sicuramente l’attore era perfetto per interpretare Geralt e nel tempo ci eravamo profondamente affezionati a lui. Vedere un attore diverso sarà sicuramente un po’ strano ma questo non toglie che Liam Hemsworth è un buon attore che potrebbe interpretare la parte al meglio. Che dire? Non ci resta che aspettare e vedere come andrà.