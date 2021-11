The Witcher: Henry Cavill guadagna oltre 1 milione di dollari per episodio

Secondo le fonti di Hollywood Report, Henry Cavill è l’attore più pagato del cast della famosa serie “The Witcher”.

Henry Cavill è il suo stipendio stellare

“The Witcher”, serie televisiva Netflix partita nel 2019, ha dimostrato di essere una delle più grandi storie di successo della piattaforma streaming e gran parte di questo successo è dovuto all’attore Henry Cavill.

L’attore britannico ha dimostrato di essere perfetto per il ruolo di Geralt di Rivia, quindi il fatto che Netflix stia pagando un bel po’ la star non dovrebbe sorprenderci. Secondo le fonti sembrerebbe che Cavill venga pagato più di 1 milione di dollari per episodio, per quanto riguarda la seconda stagione di “The Witcher”. Questo è un aumento significativo rispetto alla sua paga nella stagione precedente, dove, secondo quanto riferito, ha guadagnato circa $ 400.000 per episodio.

La fama di Henry Cavill è cresciuta in modo significativo in questi anni ed è stato molto richiesto come interprete. Non solo l’attore è ottimo interprete del ruolo di Geralt, ma sembra anche avere una passione per questo, quindi è difficile immaginare che qualcun altro possa interpretarlo.

La seconda stagione è alle porte

La riprese della seconda stagione di “The Witcher” sono terminate da poco e debutterà quasi due anni dopo dall’uscita della prima stagione. Netflix ha scelto di rinnovare la serie prima ancora dell’uscita della prima stagione, mostrando una forte fiducia nel prodotto finito. Questa fede ha dato i suoi frutti, poiché “The Witcher” ha trovato da subito un vasto pubblico e ha persino suscitato un maggiore interesse per i romanzi originali di Andrzej Sapkowski e e per il videogames “The Witcher 3: Wild Hunt” di CD Projekt Red.

I due anni dal debutto della prima stagione non sono stati semplici. Tra la pandemia di coronavirus e gli infortuni sul set, è stato un viaggio difficile per tutti coloro che sono coinvolti nella produzione dello show. La fine è finalmente in vista e sarà interessante vedere se il prodotto finito sarà all’altezza delle aspettative.

Netflix ha ancora molto materiale da adattare dalle opere di Sapkowski e questa prossima stagione sembra incredibilmente promettente. Per fortuna, i fan non dovranno aspettare molto perché la seconda stagione sarà presentata in anteprima su Netflix il 17 dicembre.

Eleonora De Sanctis

11/11/2021