The Witcher dice addio a Henry Cavill, cosa succede a Geralt di Rivia nella terza stagione

Con la conclusione della terza stagione di The Witcher su Netflix, il pubblico ha finalmente scoperto il destino del protagonista, Geralt di Rivia, interpretato magistralmente da Henry Cavill. Mentre la serie fantasy basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski ha fatto incetta di fan in tutto il mondo, l’uscita degli ultimi tre episodi ha svelato il destino del celebre cacciatore di mostri.

Da mesi i fan si sono chiesti come i produttori e gli sceneggiatori avrebbero giustificato il cambio di attore per Geralt di Rivia nella prossima stagione. Liam Hemsworth è stato annunciato come il nuovo interprete del personaggio, prendendo il testimone da Henry Cavill. Tuttavia, gli ultimi episodi della terza stagione hanno sollevato più domande che risposte riguardo a questa transizione.

ATTENZIONE: Spoiler sulla terza stagione

Dopo aver scoperto i piani malvagi di Vilgefortz (interpretato da Mahesh Jadu), Geralt affronta il potente mago in un combattimento feroce e ne esce sconfitto. Vilgefortz lascia Geralt gravemente ferito sulle spiagge di Aretuza. Successivamente, il Witcher viene curato dalle Driadi, ma il suo destino è ancora incerto.

Intanto, Yennefer (Anya Chalotra) teme che Vilgefortz stia portando Ciri (Freya Allan) a Nilfgaard e si unisce ai maghi per sconfiggerlo e rendere il Continente sicuro per il ritorno di Ciri. Geralt, dopo essersi ripreso, parte con Ranuncolo (Joey Batey) e Milva (Meng’er Zhang) per trovare Ciri. E così, nelle ultime scene del finale della stagione 3, abbiamo l’ultima occasione di vedere Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia: le spalle del personaggio sono rivolte alla telecamera mentre cammina verso l’ignoto.

Secondo le dichiarazioni dei produttori, questo momento segna il viaggio di Geralt verso il futuro, alla ricerca del senso della vita. La sua famiglia, formata con Yennefer e Ciri, è stata spezzata e questo lo spinge a rinunciare alla sua neutralità, decidendo di fare di tutto per riaverle.

La domanda sulle labbra dei fan, tuttavia, riguarda il cambio di volto di Geralt. Le scene finali della terza stagione non chiariscono se ci sia già avvenuto o se accadrà nella prossima stagione. La scelta di mostrare il personaggio di spalle lascia molti interrogativi aperti. I produttori hanno promesso un nuovo Geralt, interpretato da Liam Hemsworth, ma i dettagli su come avverrà questo cambio sono ancora avvolti nel mistero.