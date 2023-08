The Witcher: Henry Cavill andrà via, lo spiega il regista

Il regista di The Witcher, Marc Jobst, ha spiegato i motivi per cui l’attore Henry Cavill (noto ai più come il nuovo Superman degli anni duemila) abbandonerà la serie. Scopriamolo insieme, seguendo le dichiarazioni del regista.

The Witcher: l’attore Henry Cavill lascia la serie

Diverse sono state le notizie riguardo l’abbandono di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, tra le possibili cause ci sarebbero divergenze creative con i produttori, ma per la prima volta è il regista della serie a parlare.

In tal senso, Jobst si è espresso in un intervista e anche se non lo dice esplicitamente, sembra lasciare intendere che l’eccessivo stress causato dal molto lavoro della serie abbia influito sulla scelta di lasciare il ruolo.

Queste le parole del regista di The Witcher:

“Beh, Henry ha fatto tre stagioni, questi sono show impegnativi da realizzare, sono enormi“, ha detto Jobst a Screenrant. “Henry fa ogni singola scena dei suoi stunt, non permette che si faccia neanche una ripresa di una mano diversa dalla sua, se stai facendo un primo piano di una mano che afferra una spada, deve essere la sua mano. Normalmente, quello che si fa è usare una controfigura così da non dover disturbare l’attore principale che magari andrà a girare un’altra scena nel frattempo. Henry non lo permette, e di conseguenza, i risultati sono straordinari. Lavorare con lui è come lavorare con un atleta incredibile prima di tutto, che si allena per parecchio tempo prima e dopo aver girato per 12 ore, e che si preoccupa profondamente del lavoro che fa“.

“Questo ovviamente diventa estenuante per l’attore principale” ha detto Jobst continuando a lodare Cavill per la sua professionalità. Quella concentrazione che ha, quel desiderio di fare il suo lavoro bene è un dono per tutti quelli con cui lavora perché vogliamo tutti fare qualcosa di buono e di incredibile“