“The Witcher” e l’incredibile campagna mediatica di Netflix per ricordarci la presenza di Henry Cavill

Come ormai tutti sappiamo, la prima parte della terza stagione di The Witcher è sbarcata su Netflix. La notizia più sconvolgente che ormai tutti hanno dovuto accettare è che per Henry Cavill, nei panni del protagonista, sarà l’ultima stagione. Si tratta di una delle polemiche più grandi degli ultimi anni, la sostituzione in corso d’opera del protagonista di una serie infatti è una scelta molto coraggiosa. La cosa che più stupisce in questi giorni però è il fatto che Netflix abbia deciso di attuare una campagna pubblicitaria basata proprio sull’attore uscente.

Si tratta quindi di una campagna pubblicitaria per sponsorizzare i tre episodi finali della terza stagione, ricordando a tutti i fan della serie che Henry Cavill è ancora qui, per ora almeno. La coraggiosa campagna pubblicitaria ha interessato alcune città del Regno Unito e va a scontrarsi direttamente con la minaccia dei fan di boicottare la futura quarta stagione. Geralt Di Rivia infatti cambierà volto, con Liam Hemsworth pronto a subentrare ad Henry Cavill.

Just in case you need a reminder. pic.twitter.com/bvV0hYjymU — The Witcher (@witchernetflix) July 3, 2023

Per attirare l’attenzione di tutti i fan, Netflix ha deciso di proiettare una speciale scritta sulle facciate di alcuni importanti luoghi del Regno Unito come ad esempio a Londra e sulla costa di Dover. Il messaggio recita semplicemente: “Si, è ancora Geralt nella stagione 3. The Witcher”. Netflix dunque ha voluto ribadire il concetto ed invitare implicitamente tutti i fan a vedere la serie, poiché il loro beniamino è ancora il protagonista.