“The Witcher” Anya Chalotra ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’addio di Henry Cavill

Anya Chalotra, l’attrice che veste i panni di Yennefer in The Witcher, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’addio di Henry Cavill. L’attore, considerato dai fan insostituibile, non indosserà più i panni di Geralt di Rivia a partire dalla quarta stagione. Nella quarta stagione infatti, prenderà il suo posto Liam Hemsworth. L’attrice ha rotto il silenzio sull’addio del popolare attore, condividendo i suoi pensieri sugli ultimi giorni di riprese sul set.

Rivedremo Henry Cavill vestire i panni di Geralt di Rivia nella terza stagione che uscirà verosimilmente nel corso dell’estate. Come detto in precedenza però, sarà l’ultima stagione per l’attore e ancora oggi non sono noti al pubblico i motivi del suo allontanamento dalla serie tv. Anya Chalotra ha rotto il silenzio per la prima volta dall’annuncio dell’addio, confidandosi con Entertainment Weekly:

“Tutto quello che provavamo erano i sentimenti che sempre proviamo quando una stagione finisce. Siamo pieni di orgoglio, amore e soddisfazione per quello che abbiamo fatto. Questo è quello che abbiamo provato più di qualsiasi altra cosa. Ma sì, è difficile da accettare perché [Henry Cavill] è una parte cruciale dello show e lo adoriamo tutti. Quindi ci mancherà molto. Gli auguro il meglio.”

Il sentimento di tristezza e nostalgia per l’attore sono dunque già presenti anche nella co-star dello show. Sul suo addio però, vige ancora un assoluto silenzio e nessuno è riuscito a dare una spiegazione plausibile ai fan. Lo stesso attore ha più volte espresso nel corso del tempo la sua felicità nel poter interpretare questo ruolo. Come da lui dichiarato infatti, si considera un vero e proprio geek. Non solo un attore definito “perfetto” per il ruolo che interpretava, ma anche e soprattutto un vero e proprio amante dell’omonimo videogioco The Witcher.

Non ci resta quindi che attendere di poter finalmente vedere la terza stagione di questa amatissima serie tv, con la speranza che Liam Hemsworth possa sostituire al meglio il partente Henry Cavill a partire dalla quarta stagione.