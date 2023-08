“The Witcher” Anya Chalotra ha ricordato un momento molto imbarazzante

L’interprete di Yennefer in The Witcher, ha ricordato nel corso di un’intervista, un momento molto imbarazzante durante le riprese della terza stagione. L’attrice Anya Chalotra ha dunque svelato uno stunt molto delicato, avvenuto durante le riprese dell’amatissima serie targata Netflix.

Siamo ormai consapevoli del fatto che, nonostante gli sforzi da parte dalla piattaforma, i fan non hanno accolto con affetto la terza stagione di The Witcher. Il motivo ormai è chiaro a tutti, l’addio di Henry Cavill ha destabilizzato il fandom, consapevole che non potrà più vedere l’attore nei panni dell’amatissimo Geralt di Rivia. Ruolo che, come tutti ormai sappiamo, sarà affidato al collega Liam Hemsworth.

Tornerà invece nella prossima stagione l’attrice Anya Chalotra, l’interprete della maga Yennefer di Vengerberg. Come accennato all’inizio, l’attrice ha rievocato un momento molto delicato delle riprese della terza stagione. L’episodio in questione riguarda l’epica scena che la vede affrontare Rience, il mago del fuoco:

“Amo fare gli stunt. Adoro lavorare con il mio corpo per creare qualcosa. Ho sempre voluto farne di più. In questa stagione, siamo stati più specifici perché volevamo dare vita un po’ di più alla magia di Yennefer. Grazie al cielo in quel momento l’immagine si allontana dalla mia faccia, perché io ero tipo: “Oh, è stato davvero imbarazzante”. E poi qualcuno la lancia velocemente a Henry e, fortunatamente, tutto diventa molto bello. Ho avuto bisogno di fidarmi molto degli altri, perché in quel momento, quando faccio tutti quei gesti, non c’è niente di peggio per me. Non c’è niente di più umiliante. E la mia faccia sembra anche così determinata!.”

L’episodio dunque non risulta essere grave, ma da ciò che ha dichiarato l’attrice, è stata grata che la telecamera si sia immediatamente spostata senza inquadrarla, risparmiandole un momento decisamente imbarazzante. Vedremo nella quarta stagione se l’attrice riuscirà a superare questa “paura”, prendendo confidenza con degli stunt decisamente fondamentali per l’opera.