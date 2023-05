The Witcher 3, la serie: trama, data di uscita e nuovi personaggi

Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner di “The Witcher 3“, ha recentemente rivelato che la guerra è ormai certa nella prossima stagione della serie. Durante un’intervista per Tudum, un evento di Netflix, Hissrich ha parlato del futuro della serie e di ciò che i fan possono aspettarsi.

The Witcher 3: L’Arrivo del tanto atteso villain

Uno degli aspetti più attesi della terza stagione della serie di “The Witcher” è l’arrivo del villain tanto atteso. Questo personaggio oscuro farà la sua entrata in scena nella terza stagione, portando con sé una nuova ondata di sfide per i protagonisti, Jennefer e Geralt.

Hissrich ha rivelato:”In molti modi, la terza stagione è il culmine di ciò che abbiamo sempre costruito. Vedremo tutto cambiare nel continente, il che è super eccitante”

Questo suggerisce che “The Witcher 3″ porterà con sé una serie di cambiamenti significativi che potrebbero alterare il corso della storia.

Il Dilemma di Jennefer in The Witcher 3

Il gesto di Jennefer al termine della seconda stagione di “The Witcher” non è la sfida più ardua all’orizzonte.

Secondo Hissrich:”Il pericolo più grande è che non ci siano buoni o cattivi. I cattivi credono di fare le cose migliori per loro, la loro gente, la loro terra.”

Il Fanatico Emhyr

Questo ragazzo, Emhyr, è stato presentato solo come un fanatico assoluto. Un sovrano duro e terribile. Ma all’improvviso ti rendi conto che quello che vuole è sua figlia indietro. “Ho appena detto che vale la pena lottare per la famiglia. Quindi non sta facendo la stessa cosa?”, ha continuato la showrunner.

Il Lungo Gioco del Villain in The Witcher 3

“Il nostro cattivo ha giocato un gioco molto lungo. Decenni.” Queste parole di Hissrich suggeriscono che il villain della terza stagione di “The Witcher” ha un piano a lungo termine. Geralt e Yen stanno cercando di scoprire chi sia il loro ultimo nemico.

Chi sarà questo villain tanto anticipato? Questa è una domanda che i fan di “The Witcher” si stanno facendo.

Dove e quando vedere The Witcher 3

The Witcher 3 arriverà in Italia il 29 giugno sulla piattaforma streaming Netflix. La serie sarà divisa in ben 2 parti: i primi episodi verranno rilasciati, per l’appunto, il 29 giugno, mentre la seconda parte arriverà il 29 luglio.

