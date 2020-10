The Witcher 2: Netflix svela ai fan la nuova armatura di Geralt di Rivia

La piattaforma Netflix mostra la nuova immagine di Henry Cavill nei panni del protagonista in “The Witcher 2”.

Una splendida Armatura per “The Witcher 2”

New armour, same witcher. Here’s your first look at Henry Cavill as Geralt in @witchernetflix Season 2. pic.twitter.com/Hx7UCpzrTW — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 5, 2020

Sul profilo Twitter ufficiale di Netflix è stata pubblicata oggi una nuova immagine del bel Geralt di Rivia con la sua nuova armatura. La produzione ha dato infatti il via alle riprese della seconda stagione del famoso show, nel Regno Unito, sospese a Marzo per tutelare la salute del cast e della troupe durante l’epidemia di Coronavirus. Poco dopo lo stop della produzione, è arrivata anche la notizia che uno degli attori impegnati sul set della seconda stagione, Kristofer Hivju, è risultato positivo.

La prima stagione

Disponibile in streaming dal 20 Dicembre 2019, “The Witcher” mostra l’equilibrio instabile di un mondo abitato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche.

Le razze civilizzare devono convivere con dei mostri che le minacciano, dunque sono stati creati dei guerrieri mutanti in grado di ucciderli: i witcher.

Lo stesso protagonista, Gerald di Rivia, è un witcher con straordinari poteri che uccide i mostri per denaro.

Mentre la terra è in stato di caos, l’impero di Nilfgaard cerca di espandere il suo territorio e noi spettatori facciamo la conoscenza di personaggi come Cirilla, principessa di Cintra, inseguita da Nilfgaard e destinata a Gerald; la maga Yennefer e il bardo Jaskier.

Ultimo episodio

La prima stagione termina con un incontro tra Geralt e Cirilla vicino Colle Sodden, durante il quale lei gli domanda chi fosse Yennefer.

È probabile che la seconda stagione riprenda da questo momento, perché i fan sono stati lasciati in sospeso sul destino dell’esercito di Nilfgaard: lasciamo Yennefer a combattere insieme agli altri maghi per difendere il Nord del Continente dall’assalto, ma dopo aver sconfitto numerosi nemici, lei scompare nel nulla e lo spettatore resta in dubbio sulla sconfitta del nemico.

Cosa aspettarci dalla seconda stagione

Se la prima stagione si è basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski intitolati “Il guardino degli innocenti” e “La Spada del destino”, con “The Witcher 2” sarà il turno del primo e del secondo romanzo della saga, intitolati “ll Sangue degli Elfi” e “Il tempo della Guerra”.

Durante un’intervista a Digital Spy, la showrunner della serie Lauren Schmidt Hissrich ha promesso che la seconda stagione sarà più intensa: la prima ha solo gettato le basi per una narrazione più coerente.

I fan vengono riempiti di aspettative: secondo la creatrice, dopo aver conosciuto i personaggi e compreso gli equilibri del Continente, ora sarà più facile apprezzare le storie e le dinamiche della trama. Le relazioni costruite nella prima stagione ora vanno a concretizzarsi.

Come già è stato anticipato, nella seconda stagione vedremo arrivare il re di Temeria a dare supporto agli alleati.

Geralt di Rivia, invece, convinto che Yennefer abbia perso la vita nella battaglia di Sodden, porta la principessa Cirilla al sicuro nella sua casa d’infanzia e le farà da padre insegnandole a diventare una witcher, con l’aiuto del maestro Vesemir.

Emanuela Toparelli

05/10/2020