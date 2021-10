The Witcher 2: ecco il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale di “The Witcher 2”, serie tv targata Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 17 dicembre 2021 e che sarà presentata in anteprima mondiale a Lucca Comics e Games 2021.

Una sorpresa per i fan della serie

Lo showrunner Lauren Schmidt Hissrich, i membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), il production designer Andrew Laws e la costume designer Lucinda Wright, in occasione del panel dedicato a “The Witcher” a Lucca Comics & Games hanno entusiasmato gli appassionati della serie “The Witcher” con il rilascio in anteprima mondiale del trailer e della locandina ufficiale della seconda stagione.

The Witcher: la trama

La serie fantasy polacco statunitense “The Witcher” è la trasposizione dell’omonima Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowskie. La narrazione si svolge nel Continente, un mondo dove umani, creature magiche, elfi, witcher, mostri e gnomi convivono in un equilibrio precario ed è difficile separare il confine tra bene e male.

Per controllare i mostri che minacciano le razze civilizzate sono stati creati dei witcher, ossia mutanti guerrieri in grado di uccidere le creature malvagie. Tra i witcher, Geralt di Rivia è un mutante che uccide per denaro, dotato di poteri speciali.

Mentre l’impero di Nilfgaard prova a espandere il suo territorio e la terra è dominata dal caos, Cirilla, principessa di Cintra, cerca riparo. Lei e Geralt sono destinati a stare insieme. Intanto Geralt, nel corso delle sue avventure, incontra anche Yennefer, una maga, e Jaskier (Ranuncolo), un bardo.

Nel prologo di “The Witcher” si cita come periodo della narrazione l’anno 1270, anche se tale data è imprecisa. Il videogioco si svolge nel 1273, esattamente 5 anni dopo la fine delle Guerre Settentrionali (1268) e nel corso della seconda peste Catriona, che iniziò nel 1272.

La seconda stagione

Geralt di Rivia, convinto di aver per sempre perso Yennefer nel corso della battaglia di Sodden, porta la principessa Cirilla nella fortezza della sua infanzia Kaer Morhen. Geralt ha il compito di proteggere la principessa da un grande pericolo: il misterioso potere che è in lei. Intanto re, elfi, umani e demoni del Continente combattono per avere la supremazia al di fuori delle mura.

Roberta Rosella

29/10/2021