The Winchesters: nuovi nomi per il prequel di “Supernatural”

Secondo quanto riportato da Variety, Meg Donnelly e Drake Rodger sono questi i nomi dei protagonisti di “The Winchesters”, pilot prequel della serie di “Supernatural”.

The Winchester: trovati i volti di Meg e Drake

Meg Donnelly e Drake Rodger vestiranno i panni di Mary Campbell e John Winchester, genitori di Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) Winchester, protagonisti di “Supernatural”.

“The Winchester” infatti segue le vicende della coppia: Mary è una diciannovenne che combatte le forze dell’oscurità sin da quando era bambina. John è un giovane tornato da poco dal Vietnam e sebbene abbia ancora i segni della guerra nell’anima, trova una nuova missione a casa, dove il passato di suo padre lo porta a un’organizzazione segreta e a una nuova guerra come cacciatore.

In “The Winchesters”, Ackles racconta la storia d’amore dei genitori di Dean e Sam, descrivendo non solo le peripezie che hanno affrontato per salvare la loro relazione, ma anche quel che hanno rischiato per salvare il mondo intero.

I precedenti lavori di Donnelly e Rodger

Meg Donnelly ha all’attivo il ruolo di Taylor Otto nella sitcom della ABC “American Housewife”, oltre a “Team Toon” di Netflix e i film di Disney Channel “Zombies”, “Zombies 2”, “Zombie 3” e nella terza stagione di “High School Musical: The Musical: The Series” di Disney Plus. Donnelly è rappresentata da ICM Partners, Silver Lining Entertainment e dall’avvocato Chad Christopher.

Rodger ha recitato in ruoli secondari nei film “Not Alone”, “Murder RX” e più recentemente “The In Between” e in “Mantra”. È rappresentato da Clear Talent Group, 22Talent e Impact Artists Group.

“I Winchester” è scritto da Robbie Thompson, presente anche in veste edi produttore esecutivo insieme a Glen Winter, che dirige il pilot, e Jensen e Danneel Ackles tramite Chaos Machine e il loro accordo generale con la Warner Bros. Television. Chaos Machine produce in associazione con WBTV e CBS Studios.

Roberta Rosella

21/03/2022