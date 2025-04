The Wandering Earth 3: inizio delle riprese e l’innovazione dell’intelligenza artificiale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga cinematografica cinese di The Wandering Earth ha conquistato il pubblico internazionale grazie alla distribuzione globale di Netflix. Con l’inizio delle riprese del terzo capitolo, i fan possono aspettarsi novità entusiasmanti. Questo nuovo episodio non solo segna la conclusione della trilogia, ma introduce anche un’innovativa tecnologia di Intelligenza Artificiale, promettendo di elevare ulteriormente gli standard di produzione.

Inizio delle riprese a Qingdao

Le riprese di The Wandering Earth 3 sono ufficialmente partite al China Movie Metropolis di Qingdao, situato nella provincia di Shandong. Questo evento segna un passo significativo per il franchise, avvenuto circa 18 mesi dopo l’annuncio del progetto. Il cast e la troupe si sono riuniti per celebrare l’inizio di una nuova avventura cinematografica, creando un’atmosfera di entusiasmo e aspettativa. La scelta di Qingdao come location per le riprese riflette l’importanza crescente della Cina nel panorama cinematografico globale, dove le produzioni locali stanno guadagnando sempre più visibilità e riconoscimento.

La saga di The Wandering Earth ha già dimostrato di avere un forte seguito, non solo in Cina ma anche all’estero, grazie alla sua trama avvincente e agli effetti speciali di alta qualità. Con questo terzo capitolo, i produttori mirano a mantenere l’interesse del pubblico, offrendo una narrazione che combina elementi di fantascienza con tematiche attuali e rilevanti.

L’innovazione dell’assistente IA WEi

Una delle novità più significative di The Wandering Earth 3 è l’introduzione di un assistente di Intelligenza Artificiale chiamato WEi. Questo sistema, sviluppato internamente, si basa sulla tecnologia DeepSeek R1 e sfrutta le potenzialità della piattaforma NVIDIA e del Volcano Engine di ByteDance. WEi è progettato per emulare MOSS, il computer di intelligenza artificiale iconico della saga, e avrà un ruolo cruciale nel supportare la produzione.

Le funzionalità di WEi includeranno la gestione e il recupero immediato di materiali di produzione essenziali, come sceneggiature, concept art e riferimenti cinematografici. Inoltre, l’assistente IA fornirà supporto per i flussi di lavoro degli effetti visivi, ottimizzando i processi e migliorando l’efficienza della produzione. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nel modo in cui i film vengono realizzati, integrando la tecnologia in maniera sempre più profonda nel processo creativo.

Le parole del regista Frant Gwo

Il regista Frant Gwo ha espresso la sua visione riguardo a questa innovazione, sottolineando l’importanza di spingersi oltre i limiti tradizionali. “L’innovazione deve essere tutto: dobbiamo trovare il modo di realizzarla. Vogliamo offrire al pubblico qualcosa che non abbia mai visto prima in nessun altro film”, ha dichiarato Gwo. La sua ambizione è chiara: alzare gli standard di produzione rispetto ai precedenti capitoli per sorprendere e coinvolgere il pubblico che ha sostenuto la saga fin dall’inizio.

Questa dichiarazione riflette un trend crescente nel settore cinematografico, dove l’innovazione tecnologica gioca un ruolo sempre più centrale. Con l’adozione dell’IA, il team di produzione mira a creare un’esperienza visiva unica, capace di catturare l’immaginazione degli spettatori e di stabilire nuovi parametri di riferimento nel panorama cinematografico.

L’IA nel cinema contemporaneo

Il tema dell’Intelligenza Artificiale sta guadagnando sempre più importanza nel mondo del cinema, non solo in Cina ma anche a Hollywood. Gli Oscar, ad esempio, stanno valutando nuove regole per affrontare le sfide poste dall’uso dell’IA nella produzione cinematografica. Registi di fama, come James Cameron, stanno esplorando l’integrazione dell’IA nei loro progetti, con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione e migliorare l’efficienza.

Questa evoluzione tecnologica potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui i film vengono realizzati, influenzando non solo i metodi di produzione, ma anche la creatività e la narrazione cinematografica. Con The Wandering Earth 3, il pubblico avrà l’opportunità di vedere come queste innovazioni si traducono in un’esperienza cinematografica coinvolgente e all’avanguardia.

