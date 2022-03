The Walking Dead: spinoff con Maggie e Negan

Sembrerebbe che la AMC abbia avviato uno spinoff di “The Walking Dead” incentrato sui personaggi Maggie e Negan, il cui titolo provvisorio è “Isle of the Dead”.

The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan nello spinoff

Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, può contare sulla presenza di Lauren Cohan e di Jeffrey Dean Morgan. “Isle of the Dead”, questo il titolo dello spinoff, sarà diviso in sei episodi e vedrà i due personaggi viaggiare in una Manhattan post-apocalittica, abitata da morti e che hanno trasformato New York in un mondo in cui domina l’anarchia, il pericolo e il terrore. Il debutto della serie è previsto su AMC e AMC Plus nel 2023.

Queste le parole di Dan McDermott, presidente dell’intrattenimento e degli AMC Studios per AMC Networks:

“Questo è un giorno molto importante per l’universo in espansione che stiamo costruendo intorno a ‘The Walking Dead’. Non solo aggiunge un’altra serie avvincente a questa collezione, ma estende la nostra narrazione intorno a due personaggi indimenticabili che i fan hanno imparato ad amare, odiare o odiare e poi amare: Maggie e Negan, brillantemente interpretati da Lauren e Jeffrey. Ci permette anche di esplorare un angolo di questo universo situato sull’isola di Manhattan, con uno skyline iconico che assume un significato molto diverso se visto attraverso la lente di un’apocalisse zombie”.

Eli Jorné figura come produttore esecutivo, sceneggiatori e showrunner di “Isle of the Dead” con il suo accordo globale AMC. Jorné ha lavorato come scrittore e co-produttore esecutivo su “The Walking Dead” per diverse stagioni. Cohan e Morgan saranno anche produttori esecutivi oltre che protagonisti. Scott M. Gimple supervisionerà la serie nel suo ruolo di chief content officer dell’universo di “The Walking Dead”.

Queste le parole di Gimple:

“Eli ha creato un caotico, bellissimo e lugubre manicomio dei morti per Negan, Maggie e i fan dello show desiderosi di scoprire un mondo inedito e folle dell’universo TWD. Lauren e Jeffrey sono sempre stati fantastici collaboratori e ora portiamo quella collaborazione al livello successivo con una serie che porterà questi personaggi ai loro limiti con il mondo – e tra di loro. Tutti noi siamo entusiasti di portarvi in un’epopea di TWD tutta nuova e tutta diversa per i secoli.”

L’entusiasmo di Lauren Cohan

La Cohan è entrata in “The Walking Dead” nel ruolo di Maggie nella seconda stagione, pur essendo stata assente parzialmente durante l’ultima metà della stagione 9 e la maggior parte della stagione 10 dopo una disputa contrattuale. É tornata come membro del cast di “Walking Dead” a tempo pieno nell’undicesima e ultima stagione dello show.

“Sono entusiasta di collaborare con Dan McDermott e il team della AMC per il prossimo capitolo dell’universo di “The Walking Dead. Maggie mi sta molto a cuore e sono entusiasta di continuare il suo viaggio sullo sfondo iconico di New York City, insieme al mio amico e collaboratore, Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorné ha creato qualcosa di incredibilmente speciale e non vedo l’ora che i fan vedano cosa abbiamo in serbo per Maggie e Negan”.

Il pensiero di Jeffrey Dean Morgan

Morgan si è unito al cast di “The Walking Dead” nell’episodio finale della stagione 6 nei panni di Negan, super villain, a capo del gruppo I Salvatori. Nel corso del tempo ha ucciso personaggi amati dal pubblico come Abraham e Glenn, il marito di Maggie. Da allora è stato un membro principale del cast, diventando alla fine un personaggio migliore e un membro del gruppo principale dei protagonisti.

Queste le sue parole:

“Sono felice che il viaggio di Negan e Maggie continui. È stato un tale viaggio camminare nei panni di Negan, sono oltremodo entusiasta di continuare il suo viaggio a New York City con Lauren. I camminatori in un ambiente urbano rappresentano un’immagine così bella, ma la 5th Avenue, l’Empire State Building, la Statua della Libertà? La più grande città del mondo? Lo sfondo è fantastico, ma è la storia che Eli Jorné ha cucinato che è ancora meglio. Allacciate le cinture gente, Isle of the Dead reinventerà l’universo di TWD. Un enorme ringraziamento a Dan McDermott, Scott Gimple e AMC per averci invitato a tornare… non vediamo l’ora”.

Cohan è rappresentato da CAA, John Carrabino Management, Hansen Jacobson e 42West. Morgan è rappresentato da UTA, Goodman Genow e Viewpoint.

“Isle of the Dead” è ora il secondo spinoff diretto della serie originale “Walking Dead” ad essere ordinato alla AMC. É stato annunciato anche uno spinoff su Daryl e Carol. Nel frattempo, “Fear the Walking Dead” manderà in onda la seconda metà della sua settima stagione a partire da aprile. C’è anche la serie antologica a episodi “Tales of the Walking Dead”, che ha recentemente iniziato ad annunciare i casting.

L’undicesima e ultima stagione di “The Walking Dead” sarà composta da 24 episodi totali. Attualmente sta andando in onda il secondo blocco di otto episodi, con gli otto episodi finali che andranno in onda più in là nel 2022.

Roberta Rosella

08/03/2022