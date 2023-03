The Walking Dead rivela una sorprendente immagine del ritorno di Rick Grimes sul set della serie TV

Una nuova foto dal set per l’imminente spin-off di The Walking Dead su Rick e Michonne è stata rilasciata, con un nuovo sguardo al ritorno di Andrew Lincoln.

Cosa c’è di nuovo?

Mentre la produzione continua sul progetto ancora senza titolo, la protagonista Danai Gurira è andata su Instagram per condividere una foto dietro le quinte di Lincoln, che sfoggia un aspetto familiare di Rick Grimes mentre il suo volto è coperto di schizzi di sangue. Per nove stagioni di The Walking Dead , Lincoln ha interpretato l’ex vice dello sceriffo Rick Grimes, che probabilmente è stato il principale antagonista dello show. Nel 2018, ha ufficialmente lasciato la sua posizione regolare nella serie per trascorrere più tempo con la sua famiglia in Inghilterra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danai Gurira (@danaigurira)

Cosa aspettarsi dal nuovo spin-off di The Walking Dead

Sulla base del logline ufficiale, la serie sembra concentrarsi sull’esplorazione dei personaggi e delle loro relazioni, piuttosto che sull’azione e sugli scontri con i non-morti. Ci si può aspettare che ci saranno alcune sequenze d’azione, ma l’aspetto principale della serie sembra essere la caratterizzazione e lo sviluppo dei personaggi.

Il ritorno di Andrew Lincoln come Rick Grimes, insieme a Danai Gurira nei panni di Michonne, dovrebbe essere il principale richiamo per i fan della serie originale, ma anche per i nuovi spettatori che cercano una nuova serie horror con un forte cast di personaggi. La presenza di Scott M. Gimple, già noto ai fan della serie come showrunner, come creatore e sceneggiatore aggiunge una nota di speranza per il futuro della serie.