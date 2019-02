The Walking Dead: la decima stagione si farà

Buone notizie per i fan di “The Walking Dead” direttamente dalla showrunner Angela Kang, che ha dichiarato che la decima stagione dello show è ormai cosa certa.

The Walking Dead: Angela Kang dice si alla decima stagione

Arriva direttamente da un post su Instagram di Angela Kang l’annuncio di una decima stagione di una delle serie tv più popolari degli ultimi anni. Sono in molti a questo punto della storia a chiedersi che cosa succederà, vista la dipartita di uno dei grandi protagonisti Andrew Lincoln.

La showrunner ha dato la notizia con il seguente teaser

La prima parte della stagione 9 è andata in onda lo scorso ottobre su Fox. La narrazione era ambientata dopo circa due anni dalla fine dell’ottava stagione. Avevamo lasciato i protagonisti stremati da una lunga guerra e impegnati a ricostruire ex novo il mondo. Maggie (Lauren Cohan) ha trovato un po’ di pace, mentre Daryl (Norman Reedus) combatte per la leadership della piccola cittadina di Alexandria.

Dal prossimo 11 febbraio su Fox sarà trasmessa la seconda parte degli inediti in contemporanea con gli Usa.

Non si sa ancora molto dei prossimi sviluppi ma per ora gli spettatori italiani e americani possono godersi gli ultimi episodi. Jesus è morto per mano dei terribili Sussurratori e i pochi sopravvissuti si sono travestiti con le pelli degli zombie. Tuttavia, sembra che la nuova stagione che sarà girata non sarà l’inizio della fine, bensì la fine dell’inizio. Ha affermato questo in modo piuttosto criptico l’attore Andrew Lincoln, che ha deciso di abbandonare il ruolo che gli ha regalato il successo per poter passare più tempo con i suoi figli.

Attualmente “The Walking Dead” è il leggera flessione rispetto ai risultati dell’ottava stagione. La prima metà della nona stagione ha infatti ottenuto una media di 5.2 milioni di spettatori e un rating di 2.0 nella fascia 18-49 anni, un calo rispettivamente pari al 33 e 40%.

Nonostante ciò, la serie tv è ancora la più vista della AMC, tanto che nel 2017 Josh Sapan (capo della AMC) affermò che lo show sarebbe potuto durare per anni ancora.

Ivana Faranda

05/02/2019

