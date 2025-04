The walking dead: il viaggio da serie cult a miniserie con Rick Grimes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel 2010, il panorama televisivo ha visto l’emergere di una serie che ha rivoluzionato il modo di narrare storie di zombie: The walking dead. Questo show ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori, riportando in auge il genere dei non-morti. Tuttavia, nonostante il suo successo iniziale, l’interesse generale ha cominciato a diminuire nel corso degli anni, spingendo AMC a considerare l’idea di realizzare dei film basati sulla serie.

Il progetto cinematografico di Rick Grimes

Tra i progetti più attesi c’era sicuramente quello che avrebbe visto il ritorno di Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln. Nel novembre 2018, AMC ha annunciato ufficialmente la realizzazione di una trilogia cinematografica ad alto budget, destinata ad espandere l’universo narrativo di The walking dead. L’attesa era palpabile, poiché Rick era uno dei personaggi più amati della serie e il suo ritorno prometteva di portare nuova linfa vitale al franchise.

Tuttavia, i film non hanno mai visto la luce. Dopo l’uscita di scena di Lincoln nella nona stagione, sembrava che tutto fosse pronto per il grande salto al cinema. Ma cosa ha portato AMC ad abbandonare il progetto? Le ragioni sono molteplici e si intrecciano con cambiamenti significativi nel panorama dell’industria cinematografica.

Difficoltà e cambiamenti nell’industria

Uno dei primi segnali di crisi è stato il calo drastico degli ascolti durante la settima stagione di The walking dead, dopo anni di successi ininterrotti. A questo si è aggiunta la pandemia di COVID-19, che nel 2020 ha costretto alla chiusura dei cinema in tutto il mondo, destabilizzando l’intero settore. Questo contesto ha accelerato una transizione verso il mondo dello streaming, con AMC che ha deciso di puntare sulla propria piattaforma AMC+, utilizzando The walking dead come uno dei suoi principali punti di forza.

In questo nuovo scenario, i film previsti non hanno trovato più spazio e il progetto è stato silenziosamente accantonato. La decisione di AMC di cambiare rotta è stata confermata da Greg Nicotero, che ha rivelato che l’idea originale del film è stata trasformata in una miniserie.

Il ritorno di Rick Grimes nella miniserie

Il nuovo progetto è stato ufficialmente svelato al Comic-Con di San Diego nel luglio 2022, rivelando che Rick Grimes sarebbe tornato, affiancato da Danai Gurira nel ruolo di Michonne. Dopo la conclusione dell’undicesima stagione della serie principale nel 2022, che aveva lasciato aperti diversi interrogativi sul destino di Rick e Michonne, la miniserie intitolata The walking dead: The ones who live ha finalmente visto la luce nel 2024.

Composta da sei episodi, questa nuova serie ha permesso di esplorare sul piccolo schermo ciò che inizialmente era previsto per i film. Nonostante l’assenza dei lungometraggi, la miniserie ha saputo chiudere in modo soddisfacente l’arco narrativo di Rick Grimes, offrendo ai fan una conclusione attesa da tempo.

Il futuro del franchise di The walking dead

Anche se i film non sono mai stati realizzati, il franchise di The walking dead continua a prosperare, con diversi spin-off in fase di sviluppo. Secondo i produttori, ci sono ancora molte storie da raccontare nel mondo di The walking dead, dimostrando che l’universo creato da Robert Kirkman ha ancora molto da offrire ai suoi appassionati. Con il ritorno di personaggi iconici e nuove trame in arrivo, il futuro della serie sembra promettente e ricco di sorprese.

