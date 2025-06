The walking dead: I peggiori episodi che hanno deluso i fan della serie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

The Walking Dead ha rappresentato un fenomeno televisivo di grande impatto dal suo debutto nel 2010. Con una trama avvincente e personaggi memorabili, la serie ha conquistato un vasto pubblico, dando vita a numerosi spin-off e mantenendo viva l’attenzione degli spettatori per anni. Tuttavia, nonostante il suo successo, alcuni episodi hanno suscitato critiche e delusioni tra i fan, contribuendo a un dibattito acceso sulla qualità della narrazione nelle ultime stagioni. Questo articolo esplora alcuni degli episodi più controversi della serie, analizzando le ragioni per cui non hanno soddisfatto le aspettative.

Episodi riempitivi e trame deludenti

Nelle ultime stagioni di The Walking Dead, si sono registrati episodi che non solo non hanno avanzato la trama principale, ma hanno anche fatto un passo indietro, risultando poco significativi. Un esempio emblematico è il sesto episodio della settima stagione, intitolato “Giura“. In questo episodio, si cerca di chiarire le sorti di personaggi ricorrenti come Tara, interpretata da Alanna Masterson, e Heath, interpretato da Corey Hawkins. Tuttavia, il risultato è un episodio che appare più come un riempitivo che come un contributo sostanziale alla narrazione complessiva.

Un altro episodio problematico della settima stagione è “Dall’altro lato“, il quattordicesimo della serie. Qui si assiste all’attacco dei Salvatori a Hilltop, ma la narrazione risulta affrettata e priva di tensione, lasciando i fan insoddisfatti, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei personaggi, come Sasha, interpretata da Sonequa Martin-Green. La mancanza di azione e il ritmo poco coinvolgente hanno contribuito a rendere questo episodio uno dei meno apprezzati.

La gestione dei personaggi e le aspettative del pubblico

Un altro episodio che ha sollevato polemiche è il sesto della ottava stagione, “Il re, la vedova e Rick“. In questo episodio, i protagonisti Rick, Carol e Maggie, interpretati rispettivamente da Andrew Lincoln, Melissa McBride e Lauren Cohan, elaborano un piano per sconfiggere definitivamente i Salvatori. Tuttavia, l’episodio si distingue per la sua scarsa azione e per un’impressione generale di noia, che ha deluso le aspettative di chi si aspettava un confronto più avvincente.

Particolarmente controverso è il quarto episodio della quinta stagione, “Il prezzo della salvezza“. Qui viene introdotto il personaggio di Beth, interpretato da Emily Kinney, che inizialmente sembra avere un ruolo centrale nella trama. Tuttavia, la sua gestione si rivela insoddisfacente, con un destino frettoloso e poco convincente, che ha lasciato i fan frustrati e delusi.

Un episodio controverso: Separazione

Infine, il ventunesimo episodio della decima stagione, “Separazione“, è stato ampiamente criticato sia dai fan che dalla critica. Questo episodio si concentra sui personaggi di Daryl e Carol, cercando di approfondire la loro relazione. Tuttavia, il tentativo di dare maggiore spessore ai personaggi risulta deludente e approssimativo, contribuendo a una percezione negativa da parte del pubblico. La mancanza di una narrazione solida e di sviluppi significativi ha portato molti a considerare “Separazione” uno dei peggiori episodi della serie.

The Walking Dead continua a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo, ma la qualità della narrazione ha suscitato interrogativi tra i suoi sostenitori. La serie ha dimostrato di avere momenti di grande intensità, ma anche episodi che hanno deluso le aspettative, evidenziando le sfide di mantenere una trama coerente e coinvolgente nel corso degli anni.

