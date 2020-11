The Walking Dead: Hilarie Burton interpreterà la moglie di Negan

Hilarie Burton sarà il volto della moglie di Negan, iconico personaggio di “The Walking Dead”.

Hilarie Burton e Jeffrey Dean Morgan sposati anche in “The Walking Dead”

Il cast di “The Walking Dead” si arricchisce di personaggi interessanti per il suo ultimo viaggio con l’11ª stagione. La moglie di Negan (Jeffrey Dean Morgan) sarà interpretata da Hilarie Burton, guest star in uno dei sei episodi extra in arrivo su AMC all’inizio del 2021. Hilarie Burton è anche la vera moglie dell’attore Jeffrey Dean Morgan. Non è chiaro cosa ci sia da aspettarsi da questa puntata, ma considerando la fedeltà alla graphic novel creata da Robert Kirkman, qualche idea si può ipotizzare.

Nei fumetti di “The Walking Dead” Negan era sposato con una donna di nome Lucille. Negli ultimi giorni, poco prima dell’Apocalisse zombi, Lucille stava combattendo contro il cancro. Una diagnosi che turbò molto Negan, iniziando a trasformare l’uomo nel perfido leader dei Salvatori. Dopo questa notizia, Negan voleva infatti trascorrere più tempo possibile con sua moglie, dedicandole giorno e notte. Lucille morì nello stesso momento in cui il mondo veniva invaso dagli zombi e piccoli gruppi di sopravvissuti si organizzavano per fuggire. La stessa Lucille si trasformò in zombi nel suo letto d’ospedale.

Il passato di Negan

In “The Walking Dead”, la celebre mazza da baseball di Negan si chiamava appunto Lucille, arma che il personaggio ha usato per uccidere Glenn, Abraham, e per proteggere se stesso e i suoi sudditi. Questa è ovviamente da integrare ai fatti del fumetto prequel “Here Negan The Walking Dead”. I sei episodi previsti per l’inizio del 2021 avranno un formato antologico e si concentreranno su singoli personaggi o piccoli gruppi. Una di queste puntate seguirà appunto il passato di Negan.

Hilarie Burton è conosciuta principalmente per l’interpretazione di Peyton in “One Tree Hill” e per altri ruoli secondari in “The Secret Life of Bees”, “Surprised by Love”, “Extant” e “Grey’s Anatomy”. Hilarie Burton e Jeffrey Dean Morgan si sono sposati nell’ottobre del 2019, dopo esser stati insieme per molti anni prima del matrimonio, e hanno due figli, Augustus e George Virginia.