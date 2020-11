“The Walking Dead” e il film su Rick Grimes

(Alert Spoiler) L’universo di “The Walking Dead” è sulla buona strada verso un film su Rick Grimes. Andrew Lincoln ha abbandonato lo show alla nona stagione, lasciando la storia di Rick aperta per un’ulteriore avventura sul grande schermo.

Un franchise fortunato

“Fear the Walking Dead” e lo spinoff “The Walking Dead: World Beyond” hanno fatto la loro parte per espandere l’universo della serie da cui tutto è iniziato. In quest’ultima serie, in particolare, la storia si muove letteralmente nella direzione in cui si trova Rick dopo aver lasciato Alessandria.

Annet Mahendru, che veste i panni di Huck, ha parlato con ComicBook.com dell’episodio dedicato al suo personaggio in cui viene rivelato che era un marine prima della fine del mondo, quando il virus zombi cambiò tutto, ma ha anche parlato della fine del franchise che prenderà corpo in dei film su Rick Grimes.

Questo spin-off è dunque una sorta di preambolo che porterà al lungometraggio sul personaggio principale.

Insieme a dei film su Rick Grimes, AMC lancerà anche “Tales of the Walking Dead“, che fungerà da serie antologica incentrata su nuovi personaggi o volti noti per singoli episodi o brevi archi che raccontano storie nuove di zecca.

I film su Rick Grimes non hanno ancora una data di uscita e non hanno iniziato la produzione.

“The Walking Dead: World Beyond” su Amazon Prime Video

La terza serie del fortunato universo abitato da zombie è disponibile su Amazon Prime Video dal 2 ottobre. Ogni venerdì viene rilasciato un episodio inedito.

Questo spin-off ha preso vita nel mese di luglio 2019 e, sebbene la data di inizio doveva essere il 12 aprile su AMC in USA, è stata posticipata a causa dell’emergenza Covid-19 a domenica 4 ottobre.

La storia è ambientata nel futuro rispetto alle due serie che l’hanno preceduta.

Protagoniste della vicenda sono due giovani donne, prima generazione di persone cresciute durante l’apocalisse narrata nelle altre due serie tv del franchise. Lo show seguirà la storia di un mondo in cui alcune di queste persone sono diventate eroi, altre malvagie.

16/11/2020