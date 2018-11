The Walking Dead 9: aumentano gli ascolti per l’addio a Lincoln

Prosegue l’andamento negativo della nona stagione della serie sugli zombi della AMC “The Walking Dead”, anche se nella puntata appena conclusa dal titolo “What Comes After” c’è stata una leggera ripresa dovuta probabilmente al già annunciato addio del personaggio storico di Rick Grimes interpretato dall’attore Andrew Lincoln.

The Walking Dead 9: aumento degli ascolti per l’addio a Rick Grimes

L’episodio di “The Walking Dead 9” trasmesso dalla AMC il 4 novembre 2018 dal titolo “What Comes After”, segna l’addio a uno dei personaggi storici della saga lo sceriffo Rick Grimes. Durante la messa in onda questa puntata ha registrato un leggero aumento di ascolti rispetto al’episodio precedente che aveva ottenuto il punteggio di rating più basso della storia di questa serie televisiva.

L’incremento, secondo i dati riportati rating live plus è stato di 2.1 tra gli adulti 18-49 che equivale a 5,41 milioni di spettatori, con un aumento del 6% in entrambe le misure rispetto ai 2,0 e 5,1 milioni registrati nella settimana precedente. L’episodio ha segnato un incremento anche del 7% nella fascia di età 25-54 ovvero 3,1 milioni di persone in più hanno seguito l’addio a Rick Grimes.

La notizia dell’addio al famoso sceriffo era già stata confermata dallo stesso attore Andrew Lincoln occasione del panel ufficiale al Comic-Con di San Diego. Lincoln, star dello show sin dal primo episodio e uno dei pochi veterani della prima annata a essere rimasto a bordo, ha scelto di congedarsi dal programma per ragioni personali.

La puntata numero 5 di “The Walking Dead 9”, è stata impostata proprio come un episodio-evento che avrebbe legato le stagioni passate a quella attuale. Pubblicizzata fino alla morte ed estremamente emblematica anche per quanto riguarda gli evidenti problemi strutturali della serie “What Comes After” (titolo della puntata 9×5) è destinata a far discutere per i motivi sbagliati. Il problema sostanziale dell’episodio ma che potrebbe essere allargato benissimo all’intera stagione non è sugli tanto sugli ascolti, ma bensì sulla trama piena di buchi e di scelte narrative insensate che non convincono ne i critici ne il pubblico. Oltre a Lincoln, lascia “The Walking Dead 9” anche Lauren Cohan (Maggie), ma con l’opzione di tornare saltuariamente in futuro.

Per i fan di Rick Grimes non è ancora tutto perduto, la stessa AMC ha annunciato che Lincoln tornerà protagonista in alcuni film ambientati proprio nell’universo della serie, così da chiudere definitivamente la storia del suo personaggio. «Questo non è l’inizio della fine», ha detto Lincoln attraverso un comunicato, «ma la fine dell’inizio».

Chiara Broglietti

7/10/2018