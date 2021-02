The Walking Dead – stagione 10: tutti i confronti e le scelte da affrontare

Negan e Carol si incontreranno ancora una volta nei sei episodi extra della decima stagione estesa di “The Walking Dead”. Ma il confronto più arduo per Negan sarà un altro.

“The Walking Dead” e uno dei confronti più attesi

Dopo il loro primo incontro nella decima stagione di “The Walking Dead”, nei sei episodi estesi Carol (Melissa McBride) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) si troveranno nuovamente faccia a faccia. Il 14º episodio della decima stagione ha rivelato l’accordo tra i due per l’omicidio della leader dei Whisperer Alpha (Samantha Morton), dove Negan ha agito come infiltrato. Carol dovrà ora rendere conto a Maggie (Lauren Cohan) di questa scelta dettata solo dalla sua insaziabile sete di vendetta per ciò che Alpha fece a Henry e molti altri. Nella prossima première della decima stagione tra le due ci sarà sicuramente un confronto.

“Sono molte le persone che, a questo punto, possono garantire per Negan. Non so come potrebbe reagire Maggie: ogni volta che guarda Negan, riesce a pensare e ricordare solo a ciò che lui ha fatto di terribile”, ha dichiarato la McBride durante Talking Dead su Negan. “Sarà davvero difficile per lei accettarlo. Ma se questo può significare che Carol e Maggie avranno una scena insieme o un dialogo sull’argomento, posso solo che esserne felice” Circa 8 anni dopo aver lasciato Hilltop, Maggie e il figlio Hershel (Kien Michael Spiller) tornano a casa e scoprono che ora Negan è un uomo libero. Daryl (Norman Reedus) la rassicura, chiarendo che non è una decisione permanete, ma la cosiddetta Vedova e l’assassino di suo marito potrebbero esser costretti a trovare un modo per convivere ad Alexandria dopo la brutale distruzione di Hilltop.

Personaggi storici

“Il personaggio di Maggie ha queste relazioni di lunga data con vari altri personaggi che sono nel nostro show, come Daryl e Carol. Ne hanno passate davvero tante insieme”, ha dichiarato la showrunner Angela Kang durante lo speciale d’anteprima dell’Universo di Walking Dead svoltosi a settembre. “Ma sappiamo che il confronto più atteso e maggiore sarà quello con Negan. Nel suo arco di redenzione Negan è cambiato molto. Ora che Maggie è tornata, non si sarebbe mai aspettata che avrebbe dovuto convivere con lui nella stessa comunità. Tutto questo avrà un grande effetto sulla stagione”. Come rivelato durante una clip di lettura virtuale del copione di “Home Sweet Home” della 10ª stagione, Carol parla chiaro circa la libertà di Negan dopo che Maggie lo rivede per la prima volta dopo molti anni.

02/02/2021

Giorgia Terranova