The Umbrella Academy: ecco il trailer della terza stagione

Nella terza stagione di “The Umbrella Academy”, i talentuosi fratelli Hargreeves hanno trovato un nuovo nemico nella rivale Sparrow Academy, che ha preso il loro posto durante una missione itinerante nel tempo per salvare il mondo. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale giovedì, offrendo ai fan un primo sguardo sulle follie magiche che la famiglia dovrà affrontare, comprese innumerevoli sequenze di combattimento, un buco nero formato da radiazioni che minacciano di inghiottire l’intero universo.

“The Umbrella Academy” sarà lanciata su Netflix il 22 giugno

Arriva finalmente il trailer ufficiale italiano per la terza stagione di The Umbrella Academy, la coinvolgente serie prodotta da Netflix. “The Umbrella Academy” si mostra con il trailer ufficiale italiano della stagione 3, che come annunciato già sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 giugno.

Tempo fa è emersa la notizia che il personaggio di Elliot Page sarà transgender nella Stagione 3 di “The Umbrella Academy”, e il video lo conferma, anche una giustificazione narrativa rispetto a tale cambiamento. Se infatti avete visto la seconda stagione di “The Umbrella Academy”, saprete che nel finale i protagonisti si ritrovano proiettati in una realtà alternativa, e per effetto di tale paradosso anche Vanya non è più la stessa.

A quanto pare nella terza stagione assisteremo a una lotta senza esclusione di colpi fra la “Umbrella Academy” e la “Sparrow Academy”, e sarà interessante capire come andranno le cose.

“Quando siamo saltati qui, abbiamo creato un paradosso temporale. Il nostro piccolo paradosso ha portato alla luce un kugelblitz”, afferma Number Five di Aidan Gallagher nel trailer.

“Che diavolo è un kugelblitz?”, chiede Viktor Hargeeves di Elliot Page. “Essenzialmente, siamo fregati”, risponde Numero Cinque.

In questa stagione, i fan vedranno anche cambiamenti nel personaggio di Page, che è stato ribattezzato Viktor da Vanya dopo che Page è uscito come transgender nel 2020. A marzo, Page ha annunciato che il suo personaggio uscirà anche come trans nella nuova stagione.

“La tua squadra è brava, ma non penso che tu sia migliore di me”, dice Viktor a un membro della Sparrow Academy nel trailer. “Ho messo fine al mondo due volte, e tu? Sei solo carne in spandex.”

La stagione 2 si è conclusa con la Umbrella Academy che ha salvato il mondo in una linea temporale modificata, solo per tornare a grandi cambiamenti a casa. Un teaser pubblicato a marzo ha mostrato il primo sguardo alla nuova Sparrow Academy, con la quale l’Umbrella Academy dovrà allearsi per sconfiggere una nuova entità che minaccia di distruggere tutto. Il logline di Netflix chiede: “Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O questo nuovo mondo sta per rivelare qualcosa di più di un semplice singhiozzo nella sequenza temporale?”.

La nuova stagione arriverà con altri 10 episodi della durata di un’ora

La nuova stagione arriverà con altri 10 episodi della durata di un’ora ciascuno e presenterà Javon “Wanna” Walton di “Euphoria” in un nuovo ruolo sconosciuto.

Oltre a Page e Gallagher, lo spettacolo vede anche Tom Hopper nei panni di Lutero, David Castañeda nei panni di Diego, Robert Sheehan nei panni di Klaus, Emmy Raver-Lampan nei panni di Allison, Justin H. Min nei panni di Ben, Colm Feore nei panni di Reginald, Ritu Arya nei panni di Lila, Justin Cornwell come Marcus, Britne Oldford come Fei, Jake Epstein come Alphonso, Genesis Rodriguez come Sloane e Cazzie David come Jayme.

Basato sul fumetto di Gerard Way, illustrato da Gabriel Bá, “The Umbrella Academy” racconta la storia di un gruppo di fratelli dotati che sono nati in tutto il mondo allo stesso tempo. Dopo essere stati riuniti dal padre nella Umbrella Academy, combattono per fermare le forze del male in luoghi e periodi di tempo diversi.

Insieme allo showrunner Steve Blackman, lo spettacolo è prodotto dal regista Jeff F. King, Keith Goldberg, Mike Richardson, Jeremy Webb e dai co-EP Way e Bá. Steve Wakefield produce, insieme a UCP per Netflix.

La terza stagione di “The Umbrella Academy” debutterà su Netflix il 22 giugno.

Guarda il trailer ufficiale: