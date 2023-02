The Umbrella Academy 4: si aggiungono al cast i nomi di Nick Offerman, Megan Mullaly e David Cross

The Umbrella Academy 4 tornerà sugli schermi con tre nuovi attori che entreranno a far parte del cast: Nick Offerman, Megan Mullally e David Cross. Gli attori sono volti molto noti al pubblico e arricchiranno con la loro esperienza questa serie tv prodotta e trasmessa da Netflix. La serie televisiva statunitense è ideata da Steve Blackman.

La storia si basa sulla prima miniserie dell’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, intitolata The Umbrella Academy Volume Uno: La suite dell’apocalisse. La prima stagione della serie fu pubblicata da Netflix il 15 febbraio 2019. La serie tv che sta spopolando nell’ultimo periodo, parla di uno strano fenomeno avvenuto nel 1989, 43 donne in tutto il mondo partorirono contemporaneamente, senza aver mostrato nessun segno di gravidanza. Un eccentrico multimiliardario, Reginald Hargreeves, decise quindi di adottare sette di questi bambini per trasformarli in supereroi. Inizialmente i bambini vennero chiamati con dei numeri ma successivamente gli vennero dati dei nomi: Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinque, Ben e Vanya/Viktor.

Nelle puntate finali di questa quarta stagione vedremo entrare a far parte del cast Nick Offerman, Megan Mullally e David Cross. Offerman e Mullally interpreteranno Gene e Jean Thibedeau, una coppia di professori di un community college del New Mexico. I due attori sono una coppia anche nella vita reale ed in questa serie soffrono di un caso abbastanza estremo di déjà vu, il caso più grave mai visto nella serie. David Cross invece interpreterà Sy Grossman, un onesto imprenditore e padre di famiglia che proverà in tutti i modi a recuperare il rapporto con sua figlia e farà di tutto per riaverla con sé.

Le riprese della stagione 4 di The Umbrella Academy si stanno attualmente svolgendo a Toronto. Steve Blackman tornerà nelle vesti di produttore esecutivo e showrunner, insieme a Jesse Mckeown, Mike Richardson, Keith Goldberg, Scott Stuber e Beau Bauman. Questi ultimi saranno affiancati anche dai co-produttori della serie nonché creatori del fumetto Gerard Way e Gabriel Bá.