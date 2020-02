Regia: Floria Sigismondi

Cast: Finn Wolfhard, Mackenzie Davis, Brooklynn Prince, Karen Egan, Mark Huberman, Niall Greig Fulton, Denna Thomsen, Barbara Marten, Kim Adis

Genere: Drammatico, colore

Durata: 94 minuti

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 4 giugno 2020

Dopo il successo di "Stranger Things", Finn Wolfhard ritorna a recitare in “The Turnings”, un horror dal sapore gotico diretto dalla regista italo-canadese Floria Sigismondi con la collaborazione di Steven Spielberg, tratto dal racconto di fine Ottocento “Il giro di vite” scritto da Henry James.

The Turning: l’innocenza oscura

Come nel libro, Kate (Mackenzie Davis) viene assunta come governante per badare a due fratelli (Brooklyn Prince e Finn Wolfhard) con dei disturbi, che sembrano esser stati provocati dalla morte precoce dei genitori.

L’atmosfera opprimente e le stranezze dei piccoli mettono in allarme Kate, che presto realizza che un segreto terribile al limite del reale si cela dietro i volti angelici dei bambini.

Disturbante e violento, il film rivela l’attenzione ai dettagli per garantire brividi dietro la schiena: gli atteggiamenti instabili degli infanti, mani mozzate, ragni che zampettano sul viso e respiri nelle tenebre, il tutto collocato nella tetra abitazione irlandese Killruddery House (County Wiclow), regalando ancora una volta l’emozione di cui Floria Sigismondi é padrona: la paura.

L’incontro tra Spielberg e Sigismondi

Il film è nato come un progetto destinato a Steven Spielberg, che alla fine ha optato per il ruolo di produttore esecutivo. Floria Sigismondi è una talentuosa direttrice di videoclip vincitrice nel 2013 del prestigioso premio MTV Music Video Award per “Mirrors”, cantata dall’artista di fama mondiale Justin Timberlake.

La regista è stata impegnata sul set di serie TV come “Handmaid’s Tale”, tratta dall’omonimo libro di Margaret Artwood, e “American Gods”.

"The Turning" esce nelle sale italiane grazie a 01 Distribution.