“The Storied Life of AJ Fikry”: David Arquette e Scott Foley

David Arquette e Scott Foley si sono uniti al cast di Hans Canosa nella pellicola “The Storied Life of AJ Fikry”

Il film sarà incentrato sul personaggio del titolo, AJ Fikry, intrpretato da Kunal Nayyar nel ruolo del proprietario di una libreria tormentato dalla perdita prematura della moglie mentre, anche il suo negozio conta il numero di vendite più basse di sempre, le brutte notizie non tardano ad arrivare. Per aumentare lo stress e il peso emotivo di tutto questo, anche il suo prezioso libro di poesie di Poe gli è stato rubato, proprio sotto i piedi. Il protagonista si allontanerà dalle persone che lo circondano, tralasciando anche l’importanza dei suoi libri che lo portano a pensare quanto la sua vita sia cambiata troppo velocemente. Sentendo la pesantezza e la totale disperazione di tutto ciò, per Fikry tutto sembra perduto, fino a quando una strana scatola inaspettata si presenta nel suo negozio. Il suo contenuto darà a Fikry una nuova prospettiva di vita.

Le interpretazione di David Arquette e Scott Foley

Sappiamo che Arquette entrerà nel ruolo di un affascinante agente di polizia che diverrà il nuovo proprietario di una libreria.

Foley invece, interpreterà i panni di un noto autore di successo chiamato Daniel Parish che gode della fama avvenuta a seguito delle sue opere popolari.

Michela De Paolis

14/12/2021