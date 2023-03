The Square: Spazio Alla Cultura, la terza stagione in onda su Sky Arte: ecco tutti i dettagli

The Square: Spazio Alla Cultura è la trasmissione di Sky Arte che racconta la cultura contemporanea i tutte le sue forme. La terza stagione è disponibile a partire dal 10 novembre e va in onda ogni due settimane su Sky Arte, in streaming su NOW e On Demand. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Da giovedì 10 novembre alle 20.40 va in onda ogni due settimane su Sky Arte la terza stagione di The Square: Spazio Alla Cultura. Si tratta di una trasmissione realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario la quale racconta la cultura contemporanea in tutte le sue forme. The Square offre ai telespettatori di essere aggiornati sul panorama artistico attraverso varie testimonianze, servizi speciali, animazioni e una ricca agenda di appuntamenti.

La terza edizione giunge con alcune novità: la direzione artistica delle performance musicali affidata a Rodrigo D’Erasmo e la rubrica in animazione. Confermata invece la rubrica La Cura Ludovico, con Ludovico Pratesi, un minuto per raccontare i significati che si celano dietro i capolavori dell’arte

moderna e contemporanea.

Tra gli ospiti delle puntate precedenti troviamo: Beatrice Antolini, Emiliano Pagani e Daniele Caluri, autore e disegnatore del fumetto Don Zauker ,Manuel Agnelli, Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, Adriano Viterbini, Gian MariaTosatti, Paolo Angeli, Domitilla Dardi, Meg,Sara Drago, Vincenzo Vasi, Yuri Ancarani, Francesco Arcuri, Silvia Borando e Xabier Iriondo.

La nona puntata di The Square.Spazio Alla Cultura

La nona puntata di The Square, in onda giovedì 9 marzo, si apre con il racconto di una mostra che fa affiorare una posizione inedita sull’arte italiana del secondo dopoguerra. A parlare di questa mostra sono i curatori Michele D’Aurizio e Caterina Riva.

Il secondo servizio ci trasporta dentro l’universo tradizionale giapponese. Viene illustrato il percorso espositivo di Utamaro, Hokusai, Hiroshige.. Poi segue la rubrica di Ludovico Pratesi che in questa puntata racconta della prima fotografia della storia Inoltre, i curatori Denis Curti e Charles-Antoine Revol raccontano la mostra dedicata a Jacques Henri Lartigue, il fotografo “inventore della felicità”. Per concludere Nicolas comunica i principali appuntamenti dal mondo dell’arte e della cultura nella sua agenda.