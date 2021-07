The Shining Girls: la star di ‘Hamilton’ Phillipa Soo si unisce a Elisabeth Moss nella prossima serie drammatica

La serie “The Shining Girls” è un adattamento dell’omonimo romanzo del 2013 di Lauren Beukes.

The Shining Girls: trama e cast della nuova serie Apple TV+

Phillipa Soo, star della serie “Hamilton”, per il quale ha ottenuto una nomination agli Emmy, si è unita al cast della serie Apple TV+, “The Shining Girls”. La serie nasce dall’adattamento del romanzo best-seller del 2013 di Lauren Beukes. Secondo quanto riferito da Deadline, l’attrice sarà un personaggio regolare è interpreterà Jin-Sook “intelligente e dal passo sicuro“.

“The Shining Girls” vede anche Elisabeth Moss nei panni di una giornalista di Chicago che si sta riprendendo da un brutale assalto. Scopre che il suo senso della realtà sta cambiando mentre dà la caccia al suo aggressore. Non si sa molto altro della serie, ma Soo si unisce a un cast di supporto già costellato di star, tra cui Wagner Moura (Narcos) nei panni di Dan, un giornalista veterano, e Jamie Bell (Rocketman) nei panni di Harper, un misterioso solitario.

“The Shining Girls” si unisce ad un gruppo di serie drammatiche in arrivo su AppleTV+, tra cui “Mosquito Coast” con Justin Theroux, “Lisey’s Story”, scritta da Stephen King e interpretata da Julianne Moore, e Hedy Lamarr, con protagonista e produttore esecutivo di Gal Gadot. Per ora, nessuna data di uscita o ulteriori informazioni sono state rilasciate sulla serie.

Le carriere di Phillipa Soo e Elisabeth Moss

Phillipa Soo è stata nominata per un Primetime Emmy quest’anno, nella categoria Miglior attrice non protagonista nella serie “Hamilton”. Oltre a dare origine al ruolo di Eliza Hamilton a Broadway, è apparsa anche in “Natasha, Pierre e the Great Comet” del 1812, e ha dato origine al ruolo principale in Amélie a Broadway. È apparsa sullo schermo in film come “The Broken Hearts Gallery” e “Over the Moon”, e in televisione in “The Code”. Di recente è apparsa nella serie “Spectrum Original The Bite”, di Robert King e Michelle King.

Oltre a recitare, Elisabeth Moss sarà il produttore esecutivo attraverso Love & Squalor Pictures al fianco di Lindsey McManus e Leonardo DiCaprio mentre Jennifer Davisson attraverso Appian Way. Beukes, autore del romanzo originale, e Alan Page Arriaga saranno anche produttori esecutivi del progetto.

Francesca Reale

28/07/2021