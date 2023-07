The Sandman: nella seconda stagione ci saranno Loki e altri dei norreni

The Sandman, la serie di produzione Netflix basata sui fumetti scritti da Neil Gaiman, sembrerebbe tornare sulla piattaforma tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Nel caso in cui non vi ricordaste la trama della serie o ancora doveste recuperarla, facciamo con voi un breve recap. La storia parla di Morfeo – Re del Regno del Sogno interpretato da Tom Sturridge – che è stato tenuto prigioniero da un mago per anni. Durante la sua assenza, il suo Regno è caduto a pezzi e molti altri Dei hanno cercato di impossessarsi del suo potere e del suo dominio. Tornato dalla prigionia, Sogno cercherà di rimediare ai problemi creati dalla sua assenza.

Nonostante non abbiamo ancora un trailer per questa seconda stagione, i produttori hanno fatto trapelare qualche informazione e anticipazione a riguardo. A quanto pare, dovremo aspettarci l’arrivo di Loki, Thor e altri dei norreni che prenderanno parte alla vicenda. Un’informazione che non sorprenderà sicuramente i fan che hanno già letto il fumetto. In quest’ultimo, infatti, hanno avuto un ruolo fondamentale.

Nel volume The Sandman: Season of the Mists, Thor, Odino e Loki si dirigono al Dreaming per sottoscrivere una petizione e accedere alla chiave dell’Inferno. I tre vengono presentati come personaggi diversi e sfaccettati. Thor sembra essere un omonome un po’ ingenuo, muscoloso e sempre ubriaco. Odino è – invece – piccolo e saggio, e – come nella tradizione norrena – ha un solo occhio e due corvi che lo accompagnano. Ed infine c’è Loki, che rimanendo fedele a suo essere un Dio dell’inganno, entra spesso in conflitto con Sogno.

La saga di fumetti creata da Neil Gaiman è considerato un capolavoro degli ultimi tempi e il contenuto da trattare all’interno della serie è davvero tanto. L’autore è riuscito, sapientemente, a mescolare insieme mitologia, culture diverse e leggende provenienti da diverse parti del mondo, creando un universo unico e – quasi – infinito.