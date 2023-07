The Rookie 5: quando esce in Italia su Netflix?

Molti si pongono come quesito in maniera frequente quando arriverà su Netflix The Rookie 5, resa nota nel nostro paese anche dalle emittenti Rai. Scopriamolo insieme nelle prossime righe.

Uscita Netflix per The Rookie 5

Dunque, Netflix sembra pronta ad accogliere The Rookie 5, ovvero quinta stagione dell’acclamata serie comedy poliziesca che dovrebbe tornare presto in Italia. Le prime tre stagioni sono infatti disponibili in streaming nel catalogo Netflix, mentre la quarta stagione è andata in onda in prima visione e in chiaro su Rai 2.

Al momento la serie è composta da cinque stagioni, come è intuibile, che sono già andate tutte in onda negli Stati Uniti grazie ad ABC. In Italia, invece, la quarta stagione ha debuttato in chiaro sul secondo canale della Rai dallo scorso 30 marzo. Al momento non è abbastanza chiaro quando usciranno i nuovi episodi né dove andranno in onda. È probabile che seguirà l’esempio della quarta, scegliendo quindi Rai 2 per l’esclusiva prima visione.

Alcune anticipazioni su The Rookie 5

Nel mentre che si riesce a scoprire cosa accadrà alla comedy poliziesca, vediamo quali sono alcune anticipazioni di The Rookie 5.

Il protagonista è John Nolan, una vecchia recluta della polizia di Los Angeles che ha deciso di mettere a disposizione della giustizia le sue competenze e determinazione per lavorare a contatto con reclute molto più giovani di lui. Una volta terminato l’addestramento, Nolan vuole diventare un ufficiale di addestramento.

Per concludere possiamo dire per certo che la serie tv ha trasmesso la quinta stagione già da tempo negli Stati Uniti d’America, a partire da settembre 2022 per poi chiudere la messa in onda a maggio 2023. Di conseguenza, in Italia potrebbe debuttare in questo stesso anno nuovamente in chiaro oppure tornare su Netflix. Al momento in Italia, la nuova stagione, risulta ancora inedita. Probabilmente approderà entro questo 2023 ancora su Rai 2.