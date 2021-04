The Resident: Shaunette Renée Wilson esce dalla serie

Nella puntata di martedì della serie “The Resident”, Shaunette Renée Wilson ha fatto la sua ultima apparizione.

The Resident: Shaunette Renée Wilson dice addio

L’attrice prima che l’episodio andasse in onda, ha pubblicato un post su Twitter. Nelle sue parole appare la conferma del suo addio al medical drama della Fox. “Dopo una riflessione profonda, mi sono avvicinata ai produttori qualche tempo fa chiedendo di lasciare la serie e loro hanno accettato e hanno dato al mio personaggio un meraviglioso saluto“, ha scritto l’attrice. “Li ringrazio per avermi permesso di indossare i panni della stupenda dottoressa Mina Okafor. Vorrei anche ringraziare lo studio, la rete, il cast, la troupe e, soprattutto, i fans di The Resident per il loro supporto nelle ultime quattro stagioni “.

Sinossi della serie

La dottoressa interpretata da Renée Wilson, che lavora al Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, viene cancellata dalla sere, poiché lascia la città per tornare nella nativa Nigeria. Creato da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, “The Resident” è basato sul libro “Unaccountable” di Marty Makary. Lo show, tornato per la sua quarta stagione a gennaio, racconta le sfide personali e professionali che un gruppo di medici deve affrontare quotidianamente.

Francesca Reale

22/04/2021