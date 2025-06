The Punisher di Jon Bernthal entra nel MCU: nuova action figure e progetti futuri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per il ritorno di The Punisher nel Marvel Cinematic Universe si fa sempre più intensa, con l’annuncio ufficiale della sua inclusione nel film “Spider-Man: Brand New Day“. In concomitanza con questa notizia, McFarlane Toys ha presentato una nuova action figure dedicata al celebre personaggio interpretato da Jon Bernthal, arricchendo ulteriormente la sua linea di prodotti ispirati ai supereroi Marvel.

La nuova action figure di The Punisher

La recente action figure di The Punisher, parte della linea Marvel in scala 1:6, si distingue per la sua fedeltà al fumetto originale. Questa edizione trae ispirazione dalla copertina del noto “The Punisher War Journal n. 8“, rappresentando Frank Castle nel suo iconico costume nero. Il personaggio è caratterizzato dal famosissimo logo a forma di teschio bianco, che è diventato il suo marchio di fabbrica. La figura è equipaggiata con due pistole di grandi dimensioni e si trova in una posa dinamica su un tetto, con lo skyline della città che fa da sfondo, evocando l’atmosfera di vigilante che contraddistingue il suo personaggio.

Questa nuova action figure non è l’unica novità di McFarlane Toys, che ha deciso di affiancare The Punisher a Spider-Man e Deadpool nella stessa collezione. La scelta di includere questi tre personaggi insieme suggerisce un’interessante interazione tra le diverse storie e universi narrativi, creando un’ulteriore attrattiva per i collezionisti e i fan del genere.

I progetti futuri di The Punisher nel MCU

Il ritorno di The Punisher nel MCU non si limita a una sola apparizione. Jon Bernthal riprenderà il suo ruolo in ben tre progetti futuri. La prima occasione sarà nella seconda stagione di “Daredevil: Rinascita“, prevista per marzo 2026. Questo atteso sequel promette di approfondire ulteriormente la storia di Frank Castle, continuando il percorso iniziato nella prima stagione, dove il personaggio ha già fatto il suo ritorno.

In aggiunta, è in programma uno spin-off dedicato a The Punisher, un film speciale per Disney+ scritto dallo stesso Jon Bernthal. Questo progetto, che si preannuncia ricco di azione e profondità, arriverà più o meno nello stesso periodo della nuova stagione di Daredevil. Infine, il personaggio debutterà sul grande schermo con “Spider-Man: Brand New Day“, un evento che segnerà un’importante evoluzione per la sua storia all’interno del vasto universo Marvel.

Le dichiarazioni di Dario Scardapane

Le parole di Dario Scardapane, showrunner di “Daredevil“, risuonano ora con maggiore chiarezza. Lo scorso aprile, Scardapane aveva accennato a grandi piani da parte della Marvel per The Punisher, e gli sviluppi recenti confermano le sue affermazioni. La strategia della Marvel sembra essere quella di integrare personaggi iconici in nuove narrazioni, creando un tessuto narrativo ricco e variegato.

Con l’arrivo di The Punisher in diversi progetti, i fan possono aspettarsi un’esplorazione più profonda del personaggio, delle sue motivazioni e delle sue interazioni con altri supereroi. Questo approccio non solo arricchisce la trama, ma offre anche nuove opportunità per sviluppare storie avvincenti e coinvolgenti.

In sintesi, l’inclusione di The Punisher nel MCU e la presentazione della nuova action figure rappresentano un momento significativo per i fan e i collezionisti, promettendo un futuro ricco di avventure e sorprese nel mondo Marvel.

