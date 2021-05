The Proud Family: Billy Porter e Zachary Quinto saranno le voci di Randal e Barry

“The Proud Family: Louder and Prouder” arriverà su Disney+ nel 2022 e ai doppiatori del cast originale si aggiungono delle nuove voci.

The Proud Family: gli attori Porter, Quinto e Johnson prestano la loro voce nel revival della serie

Billy Porter, Zachary Quinto ed EJ Johnson hanno firmato per dare la voce ai personaggi della prossima serie animata Disney+ “The Proud Family: Louder and Prouder”. Porter e Quinto daranno la voce rispettivamente a Randall e Barry Leibowitz-Jenkins, i genitori adottivi di razza mista del personaggio recentemente annunciato da Keke Palmer, l’attivista quattordicenne Maya Leibowitz-Jenkins. Johnson darà la voce a Michael Collins, un trendsetter non conforme con una debole propensione alla cattiveria, dentro e fuori dal campo da basket.

Zachary Quinto è probabilmente meglio conosciuto per aver interpretato Spock nel moderno franchise di “Star Trek”, ma ha anche recitato in “The Boys in the Band” di Netflix e ha interpretato il cattivo principale Sylar in “Heroes”. Billy Porter è ben noto per il suo lavoro teatrale e cinematografico a Broadway. E’ apparso in “Dreamgirls”, “Hair” e “Kinky Boots”, eppure molti conoscono Porter per il suo personaggio Pray Tell nella serie FX “Pose”. Ifine, EJ Johnson ha recitato in “Rich Kids of Beverly Hills” e “Real Husbands of Hollywood”.

Il revival torna con il cast originale

Porter, Quinto, Johnson e Palmer si uniranno a coloro che hanno ripreso i loro ruolo originale nella sitcom andata in onda dal 2001 al 2005: Kyla Pratt, Tommy Davidson, Paula Jai ​​Parker, JoMarie Payton, Cedric the Entertainer, Carlos Mencia, Maria Canals-Barrera, Alvaro Gutierrez, Karen Malina White, Soleil Moon Frye e Alisa Reyes.

Il revival riprenderà da dove si era interrotto l’originale. Le disavventure dell’adolescente Penny Proud saranno al centro della serie (Pratt) insieme alla sua famiglia stravagante e selvaggia. Naturalmente, tornano anche i suoi fedeli amici: Dijonay (White), LaCienega (Reyes) e Zoey (Frye), mentre il personaggio di Palmer dovrebbe ricevere anche una grande quantità di focus narrativo.

“The Proud Family: Louder and Prouder” è attualmente in produzione e dovrebbe essere presentato in anteprima nel 2022. La serie è prodotta da Bruce W. Smith (Space Jam, The Princess and the Frog) e Ralph Farquhar (Moesha, Married … With Children) ). Calvin Brown, Jr. (Moesha, My Brother and Me) è il co-produttore esecutivo e story editor con Jan Hirota (Big Hero 6 The Series) come produttore e Eastwood Wong (Carmen Sandiego, Steven Universe) che assume il ruolo di art director .

In attesa del sequel, l’intera serie “The Proud Family” è disponibile su Disney+.

Francesca Reale

13/05/2021