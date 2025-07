The Perfect Couple: Elin Hilderbrand conferma lo sviluppo della seconda stagione su Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le recenti dichiarazioni di Elin Hilderbrand, autrice del romanzo “La coppia perfetta“, hanno acceso le speranze dei fan riguardo a una possibile seconda stagione della serie “The Perfect Couple” su Netflix. Dopo mesi di speculazioni, l’autrice ha fornito dettagli che suggeriscono che il progetto sia in fase di sviluppo, alimentando l’attesa per nuovi episodi.

Le dichiarazioni di Elin Hilderbrand

In un’intervista, Elin Hilderbrand ha rivelato che, se la seconda stagione di “The Perfect Couple” dovesse realizzarsi, il titolo rimarrebbe lo stesso. Ha inoltre confermato che la nuova stagione si baserebbe sul suo romanzo “Il canto del cigno“. “Se si farà una seconda stagione, sarà basata sul mio romanzo Il canto del cigno. Questo posso dirlo”, ha affermato Hilderbrand. Ha anche menzionato Joanna Calo come showrunner, sottolineando la loro recente interazione. Nonostante Netflix non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, le parole dell’autrice sembrano indicare che i piani per il futuro della serie siano già in atto.

La trama di Il canto del cigno

“Il canto del cigno“, che sarà pubblicato in Italia il 25 luglio da Timecrime, racconta la storia di una lussuosa residenza estiva del valore di 22 milioni di dollari, di proprietà della famiglia Richardson. Questi personaggi sono noti per le loro feste opulente e per il loro stile di vita sfrenato, che include yacht e flirt con i residenti locali. Tuttavia, la situazione si complica quando un incendio distrugge la loro casa e un dipendente chiave scompare misteriosamente. Questo evento scatena una serie di eventi che coinvolgono l’intera isola di Nantucket, portando i residenti a cercare di scoprire la verità dietro la tragedia.

Il successo della prima stagione

La prima stagione di “The Perfect Couple” ha avuto un’accoglienza straordinaria, conquistando il pubblico e debuttando al primo posto nella classifica delle serie più viste su Netflix a livello globale. La storia, ambientata sull’isola di Nantucket, ha visto protagonisti attori di spicco come Nicole Kidman e Liev Schreiber, nei ruoli dei ricchissimi Greer e Tag Winbury. La trama si è incentrata sui festeggiamenti per le nozze del figlio Benji, interpretato da Billy Howle, che vengono interrotti dalla scoperta del cadavere di un ospite sulla spiaggia. Il cast include anche Dakota Fanning, Eve Hewson, Meghann Fahy, Jack Reynor e Sam Nivola. La miniserie ha mantenuto il suo posto tra le prime dieci serie più viste su Netflix per cinque settimane consecutive, totalizzando 65 milioni di visualizzazioni.

Aspettative per la nuova stagione

Con le conferme di Hilderbrand e il successo della prima stagione, le aspettative per la seconda stagione di “The Perfect Couple” sono elevate. I fan sono ansiosi di vedere come la nuova trama, ispirata a “Il canto del cigno“, verrà adattata per il piccolo schermo. La combinazione di intrighi, mistero e la vita affascinante dei ricchi residenti di Nantucket promette di catturare nuovamente l’attenzione del pubblico. La presenza di Joanna Calo, già premiata con un Emmy per il suo lavoro su “The Bear“, aggiunge ulteriore interesse al progetto, rendendo la seconda stagione un evento atteso nel panorama delle serie TV.

