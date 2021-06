The Pentaverate: la nuova serie comica Netflix di Mike Myers

Si intitola “Pentaverate” la serie Netflix di Mike Myers. L’attore sarà il protagonista ma allo stesso tempo ne sarà anche il produttore.

The Pentaverate: la mini serie comica ideata da Mike Myers

La nuova serie comica Netflix di Mike Myers è stata ufficialmente intitolata “The Pentaverate”. Nella serie, in cui ogni episodio ha una durata di mezz’ora, vedremo cinque uomini che con il loro lavoro hanno influenzato gli eventi mondiali per il bene più grande sin dalla peste nera del 1347. All’inizio dello spettacolo, un improbabile giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e possibilmente salvare il mondo stesso.

Ken Jeong (“Crazy Rich Asians”, “Community”), Keegan-Michael Key (“Schmigadoon”, “The Prom”, “Lion King”), Debi Mazar (“Quei bravi ragazzi”, “Younger”), Richard McCabe (” The Audience”, “Eye in the Sky”), Jennifer Saunders (“Absolutely Fabulous”, “Death on the Nile”) e Lydia West (“Years and Years”, “It’s a Sin”) sono gli ultimi attori che si sono aggiunti al cast e che appariranno tutti insieme a Mike Myers nella serie. Lo stesso attore/regista interpreterà lui stesso in sette nuovi personaggi. La produzione è attualmente in corso per lo spettacolo di sei episodi.

Il progetto nato nel 2019

I fan di Myers ricorderanno che ha fatto riferimento a “The Pentaverate” nel film del 1993 “So I Married an Ax Murderer”, in cui interpretava sia il protagonista del film, Charlie Mackenzie, sia il suo schietto padre scozzese, Stuart. Nel film, Stuart afferma che il Pentaverato è composto da “La regina, il Vaticano, i Gettys, i Rothschild e il colonnello Sanders prima che si alzasse“.

Variety ha riferito in esclusiva che Myers aveva creato “The Pentaverate” su Netflix nel 2019. Oltre a recitare, Myers ha creato la serie e funge da produttore esecutivo. Tim Kirkby è regista e produttore esecutivo, con John Lyons, Tony Hernandez e Lilly Burns di Jax Media.

Francesca Reale

09/06/2021