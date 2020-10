The Others: un remake del film con Nicole Kidman

Il film horror con Nicole Kidman del 2001 “The Others“, diretto dal regista cileno Alejandro Amenabar, avrà un remake.

The Others: Trama

Secondo quanto riportato da Variety, Universal Pictures ha acquisito i diritti di “The Others” da Sentient Entertainment per la realizzazione del remake del celebre film del 2001.

La notizia è stata pubblicata per la prima volta da Deadline Hollywood.

“The Others”, è un film horror ambientato nel 1945 in una remota casa di campagna sull’isola britannica di Jersey, in Inghilterra, alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Grace Stewart vive in attesa del ritorno di suo marito, partito per il fronte come volontario, rientrando in seguito tra le fila dei soldati dispersi.

Grace Stewart, si ritroverà a vivere una situazione a dir poco difficoltosa, che aumenterà le sue preoccupazioni per le condizioni dei suoi figli, Anne e Nicholas. I due sono affetti da una rara malattia, che impedisce loro di esporsi alla luce del sole.

Grace e i suoi figli conducono la loro esistenza secondo una precisa routine che viene però interrotta da alcuni misteriosi fenomeni paranormali.

Il tutto inizia con l’arrivo di tre nuovi domestici, Mrs. Mills, Mr. Tuttle e Lydia. Grace scoprirà la presenza di altre persone nella casa, grazie a sua figlia Anne che gli confesserà di aver visto un uomo, una donna, un’anziana e un bambino di nome Victor.

La donna si ritroverà a indagare nella sua stessa casa, non fidandosi di nessuno, neanche di se stessa.

Il grande successo

“The Others” è uno dei film horror più amati del 21° secolo, grazie al suo ruolo, Nicole Kidman, è stata nominata Miglior attrice ai Golden Globe e ai BAFTA Awards.

La svolta del terzo atto della pellicola resta una delle rivelazioni più scioccanti del genere horror.

Il celebre horror, ha vinto il premio Goya per il Miglior film, Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura, tra gli altri.

“The Others” è stato un vero e proprio successo basti pensare che ha incassato più di 200 milioni di dollari su un budget di 17 milioni di dollari.

Un film ancora oggi amatissimo dagli appassionati del genere.

Erika Zagari

13/10/2020