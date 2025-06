The Odyssey: il nuovo film di Christopher Nolan si sposta in Islanda per riprese spettacolari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo film di Christopher Nolan, intitolato The Odyssey, sta attirando l’attenzione di appassionati di cinema e critici. La produzione ha recentemente spostato le sue attività in Islanda, dove oltre 1.000 comparse affiancheranno i protagonisti Matt Damon, Zendaya ed Elliot Page in alcune delle sequenze più ambiziose del progetto. Le riprese, iniziate a febbraio, hanno già visto la troupe muoversi attraverso diverse location internazionali, tra cui Marocco, Grecia, Italia, Scozia e Los Angeles.

Un viaggio attraverso location straordinarie

La produzione di The Odyssey ha già percorso un lungo cammino in poco più di cinque mesi. Le riprese hanno avuto inizio a febbraio e, da quel momento, la troupe ha visitato luoghi iconici e suggestivi in tutto il mondo. Dopo Islanda, il set si sposterà in Irlanda e successivamente a Londra, dove si prevede che la produzione si concluda. Queste scelte di location non sono casuali; ogni luogo è stato selezionato per riflettere il viaggio epico di Ulisse, il protagonista del film, e per ricreare l’atmosfera mitologica del racconto originale.

Le riprese in Islanda, in particolare, promettono di offrire paesaggi mozzafiato che si integrano perfettamente con la narrazione del film. La scelta di utilizzare location naturali e storiche è una caratteristica distintiva del lavoro di Nolan, che cerca sempre di portare il pubblico in esperienze visive uniche e coinvolgenti.

Un teaser trailer in arrivo

Secondo le informazioni diffuse dal sito World of Reel, un primo teaser trailer di The Odyssey è attualmente in fase di finalizzazione. Questo trailer, con la voce narrante di Anne Hathaway, potrebbe debuttare già a luglio, in concomitanza con l’uscita di Jurassic World: Rebirth. La tradizione di Nolan di rilasciare teaser brevi e suggestivi sembra continuare, con l’intento di creare attesa senza rivelare troppo della trama.

Il teaser, che si preannuncia evocativo, potrebbe dare un assaggio dello stile visivo e narrativo del film, mantenendo il mistero che circonda la storia. Gli appassionati di cinema sono in attesa di scoprire come Nolan interpreterà il mito omerico e quali elementi della storia originale verranno messi in risalto.

Un cast stellare e un budget imponente

Il budget di produzione di The Odyssey si aggira intorno ai 250 milioni di dollari, un investimento significativo che riflette le ambizioni del progetto. Le riprese sono effettuate con le più moderne tecnologie, tra cui le camere IMAX, e la fotografia è curata da Hoyte van Hoytema, un collaboratore di lunga data di Nolan.

Il cast del film è impressionante e include nomi di spicco come Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Mia Goth ed Elliot Page. Matt Damon interpreta Ulisse, il protagonista di questa rilettura dell’epica omerica, e la sua performance è attesa con grande interesse.

La distribuzione di The Odyssey è prevista per il 17 luglio 2026, e si preannuncia come una delle uscite cinematografiche più attese del decennio. Con un cast di alto livello e una produzione ambiziosa, il film di Nolan potrebbe segnare un nuovo capitolo nel panorama cinematografico contemporaneo.

